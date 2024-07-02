中國市場研究集團(CMR)創始人雷小山表示，現時的年青人傾向儲蓄，有別於2010年的年輕人，當時的年輕人喜愛消費，即使負債也要購買名牌手袋或iPhone等奢侈品。而「反向消費」和「摳門經濟」等詞彙也日益流行。

分析指，中國年青人「報復性存錢」的現象可能是迫不得已。上海紐約大學社會學助理教授繆佳表示，大眾拒絕消費是真實現象。對年青人而言，因為他們無法覓得工作或難以提升收入，在沒有選擇的情況下，他們只能減少消費。而根據內地官方數據，16至24歲青年失業率為14.2%，高於全國平均值5%。

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