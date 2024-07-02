市場觀望今晚聯儲局主席鮑威爾於Sintra的言論，及美國職缺數據。美匯指數則曾升最多0.14%，高見106.054，是6月28日106.126後最高。港元則曾貶值至7.8134元，是6月11日7.8134元後最弱。

港股假期期間內公布經濟數據分歧，人民幣貶值，在岸價曾貶值至7.2715元，是2023年11月14日7.2954元後最弱；離岸價曾貶值至7.3091元，是2023年11月13日7.3108元後最弱。

恒指今早低開49點，高位升267點，低位跌49點，高低波幅317點。上升股份比例為26.55%，下跌為36.58%，無升跌為36.85%。

恒指收市升50點或0.29%，報17769點，大市成交金額1184億元，較上日增加19.77%，是6月21日1290.76億元成交後最多；國指升43點或0.68%，報6374點。恒生科技指數收報3539點，跌0.43%。

藍籌股成交金額621.33億元，佔大市成交52.47%；科指成份股成交金額278.86億元，佔大市成交23.55%；國指成份股成交金額534.04億元，佔大市成交45.1%。

24隻雙櫃台股，總成交0.9億元人民幣，相當於約0.97億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額增加25.33%，至94.41億元，佔大市成交7.97%。牛熊證成交金額53.41億元，增加26.39%；窩輪成交金額40.99億元，增加23.97%。

藍籌35隻升，45隻下跌，2隻無升跌。東方海外（0316）升4.66%，收報132.6元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌5.6%，收報3.71元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報73.8元，升4.98%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報21元，跌6.87%。

恒指受制於10天線(18010.45點)，續高於250天線(17534.22點)。科指50天線(3770.28點)升穿250天線(3768.34點)，100天線(3585.25點)得而復失。

北水南下合計淨流入59.53億元，較上日增加62.54%，是6月20日75.3億元後最多。連續第5日流入，累計流入174.05億元，對上一次連續5日淨流入是5月22日。

三大指數表現

恒指曾升最多1.51%，是6月19日後最大升幅，當日升幅為2.98%。高見17986.14點，是6月26日18156.35點後最高。今日收市報17769.14點，是6月26日後收市新高，當日報18089.93點。連升2日，累計升52.67點，對上一次連升2日是6月26日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月4日。

科指曾跌最多0.93%，是6月28日後最大跌幅，當日跌幅為1.17%。低見3521.5點，是4月24日3474.89點後最低。收市報3539.13點，是4月23日後收市新低，當日報3449.1點。連跌3日，累計跌150.55點，對上一次連跌3日是6月24日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月4日。

國指曾升最多1.86%，是6月19日後最大升幅，當日升幅為3.58%。高見6449.83點，是6月26日6499.1點後最高。收市報6374.91點，是6月26日後收市新高，當日報6477.24點。連升2日，累計升50.86點，對上一次連升2日是6月25日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月25日。

午後消息股表現

嘀嗒出行（2559）上市第二個交易日 再跌逾兩成 累計跌四成。創上市新低，見3.53元，收報3.6元，跌22.58%。

騰訊（0700）旗下騰訊課堂10月1日起停止營運。收報369.2元，跌0.86%。

傳港上市公司潤邁德（2297）高層 在菲律賓遭綁架後撕票。收報0.186元，升0.54%。

今早及隔晚消息股表現

攜程（9961）推生育補貼一年 共541名員工領取 補貼金額2750萬元人幣。收報371.4元，跌0.85%。

建行（0939）據報大規模減薪 總行員工最少減薪一成 分行職員減幅更大。收報5.86元，升1.56%。

元續科技（8637）上市，定價2.42元。收報1.47元，跌39.26%。

陳德霖旗下SPAC匯德（7841），提併購新上市申請。平上市低位7.3元，收報7.3元，無升跌。

復星國際（0656）附屬，近20億元出售持北海道Tomamu滑雪場日企。收報4.18元，跌0.48%。

中海油（0883）首個綠色設計油田投產。收報23.4元，升4.46%。

理想（2015）6月交付增47%，小鵬增24%。收報73.8元，升4.98%。小鵬（9868）收報29.85元，升1.02%。

七一假期，周五起出境人次累計176萬，周六出境數三年半內第二高。國泰（0293）收報8元，升0.13%。

餐飲股方面，大家樂（0341）收報8.02元，跌0.25%。叙福樓（1978）收報0.74元，升1.37%。稻香（0573）收報0.71元，跌2.74%。太興（6811）收報0.81元，無升跌。富臨（1443）收報0.15元，無升跌。1957 & Co.（8495）收報0.19元，無升跌。嚐高美（8371）收報1.43元，升0.7%。

商場股個別發展，希慎（0014）見52周低11.14元，收報11.26元，升0.36%。太古地產（1972）收報12.3元，跌1.13%。九龍倉置業（1997）收報20.4元，跌1.45%。九龍倉集團（0004）收報22.8元，升3.87%。領展（0823）見52周低29.75元，收報29.9元，跌1.48%。

化妝美容股個別發展，L'OCCITANE（0973）創52周高，見33.5元，收報33.4元，升0.6%。莎莎國際（0178）收報0.8元，跌3.61%。

奢侈品股普遍向下。周大福（1929）見52周低8.01元，收報8.1元，跌4.14%。普拉達（1913）收報57.05元，跌2.31%。六福集團（0590）見52周低15.86元，收報16.24元，跌2.29%。東方表行集團（0398）收報3.45元，跌0.29%。英皇鐘錶珠寶（0887）收報0.167元，跌1.18%。新秀麗（1910）收報23.3元，無升跌。

澳門6月博彩毛收入降至年內低位，升16.4%，遜預期，首6月升41.9%。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報5.25元，無升跌。美高梅中國（2282）收報12.28元，升0.99%。澳博（0880）收報2.62元，跌1.13%。永利澳門（1128）收報6.29元，跌1.72%。銀河娛樂（0027）收報36.25元，跌0.41%。金沙中國（1928）見52周低16.02元，收報16.12元，跌0.98%。

小米（1810）：香港業務首季收入增逾五成。小米汽車：7月小米SU7交付量將續破萬。收報16.66元，升1.09%。

A股稀土股上升，內地推稀土管理條例。中國稀土（0769）收報0.34元，升9.68%。

吉利汽車（0175）動力系統合資落實獲沙特阿美購10%股權。收報8.48元，跌3.53%。

紛美（0468）主席重選非執董被否決，新巨豐要求開特別股東會委2人任董事。收報2.42元，升1.26%。

恒汽（0708）授權發新股及回購決議案被逾99%股東否決。收報0.4元，跌8.05%。

TVB（0511）許濤：首季廣告增長勢頭延續至上半年。TVB股東會各動議逾五成贊成票通過 ，追認配股予大股東反對票近43%。收報3.34元，升0.6%。

遠展（0035）：港樓暫時不會大升長遠樂觀 ，冀負債比率再降。收報1.08元，無升跌。

筆克遠東（0752）半年純利升近九成，中期息每股5.5仙。創52周高，見1.88元，收報1.81元，跌0.55%。

信義光能（0968）發盈喜，料中期盈利升最多45%。收報3.71元，跌5.6%。

謝瑞麟（0417）全年虧損擴大至3.74億元，不派息。收報0.79元，無升跌。

六福集團（0590）全年溢利18億元歷史第二高，按年升38%。見52周低15.86元，收報16.24元，跌2.29%。

港交所（0388）就下調港股最低上落價位諮詢市場。港交所與山西省政府合作，支持企業來港上市。收報248.8元，跌0.56%。

匯豐成功獲內地數碼旅遊平台徵信數據 完成跨境徵信互通試點個案。匯控（0005）收報68.25元，跌0.07%。

大快活（0052）：暫無計劃加價，首財季生意微跌。見52周低7.8元，收報7.8元，跌1.02%。

中銀（2388）聯同鄧白氏合作，成為首家實現跨境企業徵信試點銀行 。收報23.15元，跌3.74%。

破頂股表現

破頂股包括，昇能集團（2459）創上市新高，見14.78元，收報14.5元，跌0.68%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見22元，收報21.9元，升4.53%；中國移動（80941）創上市新高，見73.45元，收報72.3元，升0.56%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見33.04元，收報33.02元，升0.3%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8946.9元，收報8946.9元，升0.89%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見885.9元，收報885.8元，升0.12%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1060元，收報1059.65元，升0.01%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見21.8元，收報21.74元，升1.87%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1136.1元，收報1135.55元，升0%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見559.65元，收報559.65元，升0.3%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見4.21元，收報4.21元，升0.24%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1047.2元，收報1047.2元，升0.07%；ＧＸ亞洲綠債－Ｒ（83128）創上市新高，見52.46元，收報51.4元，升0.82%；趣致集團 （0917）創上市新高，見55.3元，收報53.75元，升0.56%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見80.8元，收報77元，升10%；京城佳業（2210）創52周高，見4.89元，收報4.87元，升3.62%；L'OCCITANE（0973）創52周高，見33.5元，收報33.4元，升0.6%；中遠海發（2866）創52周高，見1.17元，收報1.16元，升2.65%；秦港股份（3369）創52周高，見1.98元，收報1.95元，無升跌；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.03元，收報1.01元，升6.32%。

破頂指數成份股包括，工行（1398）創52周高，見4.8元，收報4.75元，升2.37%；聯通（0762）創52周高，見7.43元，收報7.36元，升2.65%；中石油（0857）創52周高，見8.3元，收報8.23元，升4.18%；中移動（0941）創52周高，見78.6元，收報77.4元，升0.52%；華潤電力（0836）創52周高，見24.85元，收報24.65元，升2.92%。

破底股方面

52隻股份創上市新低，其中十隻包括，金科服務（9666）低見7元，收報7.05元，跌4.6%；滔搏（6110）低見3.3元，收報3.86元，跌6.99%；廣發証券（1776）低見6.35元，收報6.36元，跌1.7%；九毛九（9922）低見3.84元，收報3.86元，跌4.69%；京東健康（6618）低見20.8元，收報20.95元，跌1.41%；亨泰（0197）低見0.275元，收報0.28元，無升跌；國家聯合資源（0254）低見0.06元，收報0.061元，跌19.74%；中手游（0302）低見0.89元，收報0.89元，跌2.2%；元亨燃氣（0332）低見0.032元，收報0.033元，跌17.5%；光啟科學（0439）低見0.465元，收報0.465元，跌5.1%。

82隻股份創52周低，其中十隻包括，華泰證券（6886）低見8.34元，收報8.43元，跌2.32%；東方甄選（1797）低見12.22元，收報12.28元，跌2.69%；金沙中國（1928）低見16.02元，收報16.12元，跌0.98%；周大福（1929）低見8.01元，收報8.1元，跌4.14%；六福集團（0590）低見15.86元，收報16.24元，跌2.29%；東風集團股份（0489）低見2.2元，收報2.23元，無升跌；希慎（0014）低見11.14元，收報11.26元，升0.36%；新鴻基地產（0016）低見66.55元，收報67.1元，跌0.67%；嘉華國際（0173）低見1.68元，收報1.71元，跌1.16%；大快活（0052）低見7.8元，收報7.8元，跌1.02%。

異動股

上升異動股，包括，CMON（1792）創52周高，見0.065元，收報0.059元，升78.79%；百德國際（2668）創52周高，見1.15元，收報0.97元，升36.62%；朗詩（0106）收報0.073元，升32.73%；天彩控股（3882）收報0.62元，升30.53%；雄岸科技（1647）收報0.081元，升28.57%；揚科集團（1460）收報0.206元，升27.95%；惠陶集團（8238）收報0.08元，升26.98%；中華國際（1064）收報0.059元，升25.53%；天聚地合（2479）創上市新低，見59.75元，收報75元，升24.69%；國聯通信（8060）收報0.107元，升24.42%。

下跌異動股，包括，第七大道（0797）收報1.8元，跌43.04%；榮豐億控股（3683）創上市新低，見0.071元，收報0.114元，跌39.36%；元續科技（8637）收報1.47元，跌39.26%；世大控股（8003）創上市新低，見0.1元，收報0.11元，跌32.93%；宏信建發（9930）創上市新低，見0.99元，收報1.06元，跌29.33%；千百度（1028）收報0.205元，跌26.79%；駿東控股（8277）收報0.3元，跌25.93%；嘀嗒出行 （2559）創上市新低，見3.53元，收報3.6元，跌22.58%；中國天億福（8196）見52周低0.18元，收報0.188元，跌21.99%；勛龍（1930）收報0.227元，跌21.72%。

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