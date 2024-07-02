ZA Bank 宣布再度調高 7 月份活期儲蓄子賬戶「錢罌」存款年利率，新用戶尊享港元活期存款年利率由上月的最高6%增加至最高7%。
今年7月31日或之前，ZA Bank用戶完成本月指定挑戰，即可解鎖對應的額外獎賞年利率，7月內可享合共高達5%活期年利率。而全新用戶成功開立賬戶並開啟「錢罌」，其後15日可享額外2%獎賞年利率，輕鬆賺息達最高7厘。以存款額上限50萬元為例，新用戶一個月可速賺約2500元利息。
|7月份挑戰
|「錢罌」年利率
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入錢挑戰
港元活期日終總結餘較上月日均增加 HKD 20,000，並維持一天
|+1.79%
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消費挑戰
用 ZA Card 累計合資格簽賬 ≥ HKD 3,000
|+1.2%
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投資挑戰
美股／ETF 交易金額或非貨幣型基金的認購金額累計達等值 HKD 12,000
|+1%
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繳費挑戰
完成兩筆 QR Code 繳費或信用卡還款交易，每筆交易金額 ≥ HKD 100
|+0.5%
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貨幣兌換挑戰
完成累計賣出金額達等值 ≥ HKD 10,000 的任何外幣兌換
|+0.5%|
|連同活期基礎年利率 0.01%，合共
|5%
|新用戶尊享：成功開立賬戶並開啟「錢罌」
|2% （合共7%）