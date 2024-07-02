今年7月31日或之前，ZA Bank用戶完成本月指定挑戰，即可解鎖對應的額外獎賞年利率，7月內可享合共高達5%活期年利率。而全新用戶成功開立賬戶並開啟「錢罌」，其後15日可享額外2%獎賞年利率，輕鬆賺息達最高7厘。以存款額上限50萬元為例，新用戶一個月可速賺約2500元利息。

7月份挑戰 「錢罌」年利率 入錢挑戰 港元活期日終總結餘較上月日均增加 HKD 20,000，並維持一天 +1.79% 消費挑戰 用 ZA Card 累計合資格簽賬 ≥ HKD 3,000 +1.2% 投資挑戰 美股／ETF 交易金額或非貨幣型基金的認購金額累計達等值 HKD 12,000 +1% 繳費挑戰 完成兩筆 QR Code 繳費或信用卡還款交易，每筆交易金額 ≥ HKD 100 +0.5% 貨幣兌換挑戰 完成累計賣出金額達等值 ≥ HKD 10,000 的任何外幣兌換 +0.5%| 連同活期基礎年利率 0.01%，合共 5% 新用戶尊享：成功開立賬戶並開啟「錢罌」 2% （合共7%）