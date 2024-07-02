今年5月零售業總銷貨價值中網上銷售佔8.7%，其銷售價值的臨時估計為26億元，按年上升21.9%。

單計今年5月，超級市場貨品銷貨價值跌3.4%；其他未分類消費品下跌8.9%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌21.4%；服裝跌18.8%；食品、酒類飲品及煙草跌4.1%；汽車及汽車零件跌29.8；百貨公司跌21.1%；燃料跌11.6%；傢具及固定裝置跌15.9%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌11.7%；中藥下跌15.1%；以及眼鏡店下跌18.4%。

此外，5月共有3個類別產品銷貨價值按年錄得升幅，藥物及化妝品上升2.5%；電器及其他未分類耐用消費品升2.2%；書報、文具及禮品升6.9%。

政府發言人表示，5月零售業總銷貨價值按年下跌主要受到旅客和市民消費模式的轉變，以及港元匯率高企的影響，去年同期的比較基數較高亦有關係。發言人指出，零售業界在短期內可能仍會面對一些挑戰。不過內地最近公布的惠港措施，包括進一步優化個人遊計劃，以及提高內地居民旅客行李物品免稅額度，應對促進本港零售業務有幫助。

發言人續稱，5月網上銷售價值按年上升超過兩成，佔整體零售銷售額近月持續上升，顯示因應消費模式的轉變，改變銷售形式，開創新業務，可以為零售業帶來新機遇。政府會持續支援中小企擁抱數碼轉型，包括通過數碼轉型支援先導計劃，協助零售業採用現成的數碼科技方案。

發言人表示，香港目前整體經濟情況正面，整體投資開支在第一季繼續擴張，4至5月商品出口貨值繼續錄得雙位數按年增長。政府在大力吸引世界各地的企業、資金和人才來港方面取得良好進展，並會持續鞏固傳統優勢產業，加速培育具潛力的新產業。

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