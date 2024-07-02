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澳門6月賭收符大行預期 高盛料未來數月賭收逐步回升

澳門博彩監察協調局日前公布6月份博彩收入達177億澳門元，摩根士丹利及瑞銀發表報告指，均認為最新的澳門賭收水平與預期一致。高盛則認為，隨著暑假將至，料未來賭收在未來數個月會逐步回升。

摩根士丹利指，6月份的賭收水平與市場預期的178億澳門元大抵一致，但是這已高於買方分析員的共識水平。其料博彩企業在今年第二季的EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）會按季跌4%至19.7億美元，營運開支則按季上升3%至4%，再投資項目的成本則按季持平。儘管月內博企停止向非博彩客提供免費餐飲、減少轉介計劃及內地銷售及宏觀經濟較疲弱，但是其相信，6月份的賭收表現仍然表現正面。現時濠賭股的估值約為企業價值相對EBITDA為9.8倍，比恒生指數跑輸。

瑞銀的報告亦同樣指，6月份賭收與市場預期一致，其放慢的情況與2015至19年按月下跌9%一致。若然月內首3個星期日均賭收為5.78億澳門元，反映出來的是最後一個星期之日均賭收提升至6.28億澳門元。在早一個月追蹤33間酒店的每晚房價平均為3200港元，按年升6%，卻按星期比較則跌5%。其料隨著擴大自由行及暑假增加機位供應，有望剌激旅客數目增長。

高盛則認為，6月份賭將回復至疫情前74%水平，主要反映季節性及贏率波動。第二季的賭收則達564億澳門元，較過往季節性跌3%至5%而言已經跑贏。但是在連月表現較強，該行料在北京及上海等富裕城市的旅客或轉往別處旅遊。來自廣東及浙江等其他城市的旅客會逐步增加。隨著內地推動更多惠澳旅遊措施，料有利旅客訪澳時購物增加，支持博企內的商場消費。其料未來數月澳門的博彩收入逐步復蘇。

六大博企中，今天只有美高梅（2282）厲害。

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