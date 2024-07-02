此外，艾德證券期貨的客戶現可透過綜合帳戶安排，在HashKey Exchange交易獲證監會批准上架的虛擬資產或加密貨幣，包括比特幣及以太幣。未來雙方將共同深入虛擬資產領域，攜手構建合規、高效且穩健的虛擬資產行業未來。

艾德證券期貨早前獲香港證監會批准升級牌照，成為全港首批同時提供傳統金融與虛擬資產交易服務的券商。艾德金融虛擬資產部主管楊偉健表示，非常高興與HashKey Exchange開展合作。集團一直矢志拓展虛擬資產業務，這次合作結合了艾德金融的豐富經驗和對投資者群體的深入了解，以及HashKey Exchange在虛擬資產行業的專業及領先優勢，共同在合規框架下推動虛擬資產交易普及化，進一步鞏固香港作為國際金融中心及虛擬資產交易樞紐的地位。

HashKey Exchange CEO Livio Weng表示，HashKey Exchange始終致力於成為虛擬資產交易領域的領航者。與艾德金融的合作可帶來業務拓展新的增長點。

資料顯示，截止6月27日，HashKey Exchange開業至今，錄得總交易量達4500億元港幣，在Coingecko排行前10， 是排行最高的香港持牌虛擬資產交易所。