小鵬汽車（9868）公布2024年6月及上半年智能車交付數據。6月共交付智能電動汽車10668輛，按年增長24%，較上月增長5%。本月小鵬X9的交付量達到1687輛，自發布半年以來累計交付量達到13143輛。
2024年上半年累計交付52028輛智能電動汽車，按年增長26%。此外，XNGP在城區智駕場景中的月度活躍用戶滲透率達到了84%。
小鵬宣布，今年7月，XNGP將通過重磅OTA升級實現「全國都能開，全國都好開」，並有更多應用端到端大模型場景的落地。此外，小鵬汽車搭載的人工智能車載操作系統AI天璣系統，計劃在今年第三季進行一次重大升級，並且將正式啟動海外發佈。
公告又稱，今年7月將公布更多關於純電掀背轎跑小鵬MONA M03的詳細信息。小鵬MONA M03在全球同級量產車型中風阻係數最低，僅為0.194。
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