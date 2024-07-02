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零售協會：85%會員料6月生意錄跌幅

香港今年5月零售業總銷貨價值的臨時估計為305億元，按年跌11.5%，差過市場預期的跌10.8%。香港零售管理協會主席謝邱安儀指出，5月表現依然疲弱，雖然五一黃金周本應有較多遊客來港，但期間亦受天氣影響，加上遊客習慣轉變，令假期表現並不理想。

至於6至8月的表現，協會調查顯示，只有10%會員預期6月生意可錄得升幅，5%會員預期表現持平，85%會員就預期錄得跌幅，當中本地相關零售類別預期跌幅將為單位數至低雙位數；遊客相關類別如化妝品、健康食品、個人護理及鐘表珠寶就預期跌幅較嚴重，由低雙位數至超過三成的跌幅。

她續指，7月更有95%會員預料生意將錄得跌幅，化妝品等部分類別會員預期8月生意跌幅有所收窄。謝邱安儀認為，遊客來港已不是因為購物，加上7、8月將舉行奧運會，一般而言亦影響零售市道。她指出，調查未反映免稅額提升的情況，相信計及該因素後將有一定幫助。

 

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