至於6至8月的表現，協會調查顯示，只有10%會員預期6月生意可錄得升幅，5%會員預期表現持平，85%會員就預期錄得跌幅，當中本地相關零售類別預期跌幅將為單位數至低雙位數；遊客相關類別如化妝品、健康食品、個人護理及鐘表珠寶就預期跌幅較嚴重，由低雙位數至超過三成的跌幅。

她續指，7月更有95%會員預料生意將錄得跌幅，化妝品等部分類別會員預期8月生意跌幅有所收窄。謝邱安儀認為，遊客來港已不是因為購物，加上7、8月將舉行奧運會，一般而言亦影響零售市道。她指出，調查未反映免稅額提升的情況，相信計及該因素後將有一定幫助。

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