微創腦科學（2172） 公告，預計截至今年6月底止半年將錄得收入介乎4億至4.1億元（人民幣，下同），按年增長約34%至37%。
董事會表示，根據目前資料，中期收入預期增幅主要歸功於海外業務實現突破性進展，報告期內收入預期較上年同期提升約70%至90%；顱內動脈粥樣硬化狹窄產品（包括Bridge®椎動脈雷帕黴素靶向洗脫支架系 統、APOLLO™顱內動脈支架系統等）持續提升市場份額，實現收入增長；彈簧圈產品（包括NUMEN®可解脫栓塞彈簧圈等）得益於集採中標，加快空 白市場開拓，對收入增長起到重要作用；2022年以來獲批上市的多款急性缺血性腦卒中及通路類產品（包 括 Neurohawk®顱內取栓支架、X-track®遠端導管、U-track®顱內支撐導管系統 等）加速醫院准入和臨床使用，貢獻集團收入增量。
微創腦科學今日收報6.42元，升2.9%。
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