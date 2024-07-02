希教國際（1765）於6月27日發表發佈「清盤呈請的最新資料 押後清盤呈請聆訊」，並接受有關媒體訪問，聲稱公司與債權人之間存在「誤會」。持有人特別團體表示，對公司的說法表示十分失望，其將採取一切必要措施，保護自身權益。其將盡一切可能減少公司管理層和董事會的行為對包括員工、學生及家長在內的眾多持份者的負面影響。
持有人特別團體又指， 公司應對今年3月償還債務、履行賣出期權義務有充份認識，但是就算債權人於今年1月向公司發信要求其確認償還計劃，公司一方不予理會，後來公司向市場表示「不討論可轉債償還問題，確保會平穩落地」的說法，更引起債券持有人警惕，並與此前的對話完全矛盾。到違約後其又指，公司沒有任何計劃和提議，並無視其償還義務，因此債權人團體繼續其清盤呈請，並聲稱：「唯一能夠恢復公司聲譽的雙贏方案是股東依照其義務確保債券得以全額償還」。
該團體更形容是次希教國際惡意違約，公司董事會自作自受，將面臨更多潛在的法律後果，持有人特別團體認為該行為不負責任。其直言，案中唯一的「誤會」源自希望教育現任管理層，他們認為可以隨意逃避債務，或不合理地強迫債券持有人接受損失。法例明確規定公司的義務。如果公司董事會繼續選擇無視這些義務，將會依法承擔相應的後果。
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