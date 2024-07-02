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吉利汽車全年出口目標上調至38萬輛 旗下領克未來不會單獨上市

吉利汽車（0175）日前首次公布季度業績，並調升今年銷量目標5%至200萬輛。吉利汽車集團行政總裁淦家閱於網上會議時表示，今年下半年會有兩至三款全新車型陸續上市，包括第三季及第四季將分別有A級SUV（小型車）和混合動力的A級SUV，並相信上半年銷量增長勢頭可維持至下半年，對集團達到全年目標有信心。

至於歐盟上月宣布對中國純電動車加徵關稅，淦家閱表示目前吉利汽車出口至歐盟的純電動車佔比有限，並會以直營加經銷商模式進行海外布局。他提到，集團全年出口年初目標30萬上調至38萬輛；其中，東歐估計約15萬輛，中東及非洲約7萬至10萬輛，東盟約7萬至8萬輛，而亞太區約5萬輛。

吉利汽車首季毛利率按年略跌0.5個百分點至13.7%，集團首席財務官戴永指出，主要由於是較燃油車盈利低的新能源車滲透率增加，以致整體毛利率有所影響，而且降本成效未完全反映在首季。按公司現時工作節奏估計，料第二季毛利率將較首季好。他提及，燃油車毛利率維持雙位數，新能源車則是個位數。

另外，吉利汽車控股公司行政總裁桂生悅表明旗下領克未來不會單獨上市，並會按照整體發展戰略進行整合，讓吉利汽車成本規模達到最佳狀態。

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