道瓊斯工業平均指數收漲162點，升幅0.42%，報39331點。標普500指數收漲33點，升幅0.62%，報5509點。納斯達克綜合指數收漲149點，或0.84%，報18028點。

Visa升1.9%，報268.23美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻32點，而麥當勞跌0.88%，報247.79元，拖累道指14點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報220.27元，升1.62%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報185.24元，升1.22%，亞馬遜(美：AMZN)收市報200元，升1.41%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報509.5元，升0.95%，英偉達(美：NVDA)收市報122.67元，跌1.31%，微軟(美：MSFT)收市報459.28元，升0.55%，Tesla (美：TSLA)收市報231.26元，升10.19%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.42%，報510點。德國DAX指數收跌0.7%，報18164點；法國CAC 40指數跌0.31%，報7538點；英國富時100指數收跌0.56%，報8121點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.79%，報5832點。

美國2年期債息曾跌最多0.96%，是6月28日後最大跌幅，當日跌幅為1.1%。低見4.7099厘，是6月28日4.6601厘後最低。收市報4.7412厘，是6月27日後收市新低，當日報4.712厘。

美國10年期債息曾跌最多1.15%，是6月27日後最大跌幅，當日跌幅為1.31%。低見4.4099厘，是7月1日4.3843厘後最低。收市報4.4316厘，是6月28日後收市新低，當日報4.3961厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至31.986基點，是7月1日35.312基點後最闊。收市報31.372基點，是6月28日後收市最闊，當日報35.946基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至97.41基點，是7月1日99.665基點後最闊。收市報93.932基點，是6月28日後收市最闊，當日報96.404基點。

金龍指數曾升最多0.79%，是7月1日後最大升幅，當日升幅為1.58%。高見5833.26點，是6月27日5872.31點後最高。收市報5832.87點，是6月26日後收市新高，當日報5932.51點。連升2日，累計升91.07點，對上一次連升2日是5月16日。

道指曾升最多0.44%，是7月1日後最大升幅，當日升幅為0.82%。高見39340.49點，是7月1日39438.36點後最高。收市報39331.85點，是6月24日後收市新高，當日報39411.21點。連升2日，累計升212.99點，對上一次連升2日是6月27日。

標指曾升最多0.63%，是6月28日後最大升幅，當日升幅為0.74%。高見5509.69點，是6月28日5523.64點後最高。收報5509.01點，升0.62%，創收市價計新高。連升2日，累計升48.53點，對上一次連升2日是6月26日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月26日。

納指曾升最多0.85%，是7月1日後最大升幅，當日升幅為0.91%。高見18031.29點，是6月28日18035點後最高。收報18028.76點，升0.84%，創收市價計新高。連升2日，累計升296.16點，對上一次連升2日是6月26日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月26日。

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