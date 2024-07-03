個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.12%，折合報370.35元；阿里巴巴（9988）升2.07%，折合報71.96元；美團（3690）升1.93%，折合報113.17元；匯控（0005）升0.61%，折合報68.88元；建行（0939）升1.28%，折合報5.86元。

道期現跌0.042%；標期現跌0.06%；納期現跌0.03%。日本東證指數現升0.21%；韓國KOSPI指數現升0.24%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.17%。

VIX指數隔晚跌1.55%或0.19點，報12.03點。

紐油現升0.31%或0.25美元，報83.07美元；布油現升0.22%或0.19美元，報86.43美元；金價現升0.08%或2美元，報2331.46美元；LME 銅期貨隔晚升0.44%或42.5美元，報9672.5美元。比特幣現升0.43%或268.42美元，報62190.84美元；美國10年期債息現跌0.13%或0.0059厘，報4.4257厘。

今日焦點股份可留意：

經發物業（1354）上市，定價7.5元。

中贛通信（2545）上市，定價1.25元。

波司登（3998）主席折讓9%減持3.64%。

萬科（2202）6月份實現合同銷售251億人幣，連續2個月上升。

吉利汽車（0175）全年出口目標上調至38萬輛，旗下領克未來不會單獨上市。

希教（1765）債權持有人特別團體：對公司說法表示失望，繼續清盤呈請。

阿里巴巴（9988）上季共斥452億元回購6.13億股。

微創腦科學（2172） 料上半年收入增長最多37%。

匯控（0005）據報放慢招聘及要求員工控制出差開支，以控制銀行成本。

小鵬汽車（9868）上半年累計交付逾五萬輛電車，增26%。

港5月零售按年跌11.5%，差過預期。

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