恒指今早高開72點或0.41%，報17841點，大市成交金額44億元；國指今早高開19點或0.31%，報6394點。恒生科技指數開市報3564點，升0.72%。上升股份比例為8.16%，下跌為3.67%，無升跌為88.16%。