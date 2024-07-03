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恒指高開72點 科指升0.7% 中贛通信上市跌39% 經發物業升2%

恒指今早高開72點或0.41%，報17841點，大市成交金額44億元；國指今早高開19點或0.31%，報6394點。恒生科技指數開市報3564點，升0.72%。上升股份比例為8.16%，下跌為3.67%，無升跌為88.16%。

藍籌42隻升，13隻下跌，27隻無升跌。創科實業（0669）升2.47%，報91.2元，是升幅最大的藍籌，招商銀行（3968）跌5.22%，報34.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，4隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報76.75元，升4%；跌幅最大的是網易（9999）開市報146.8元，跌1.34%。

恒指上試10天線(18003.08點)。科指上試100天線(3590.24點)。

經發物業（1354）上市，定價7.5元。開市報7.65元，升2%。

中贛通信（2545）上市，定價1.25元。開市報0.76元，跌39.2%。

波司登（3998）主席折讓9%減持3.64%。開市報4.3元，跌9.85%。

萬科（2202）6月份實現合同銷售251億人幣，連續2個月上升。開市報4.73元，跌0.42%。

吉利汽車（0175）全年出口目標上調至38萬輛，旗下領克未來不會單獨上市。開市報8.61元，升1.53%。

希教（1765）債權持有人特別團體：對公司說法表示失望，繼續清盤呈請。無成交，報0.182元。

阿里巴巴（9988）上季共斥452億元回購6.13億股。開市報71.65元，升1.7%。

微創腦科學（2172） 料上半年收入增長最多37%。開市報7元，升9.03%。

匯控（0005）據報放慢招聘及要求員工控制出差開支，以控制銀行成本。開市報68.5元，升0.37%。

小鵬汽車（9868）上半年累計交付逾五萬輛電車，增26%。開市報29.75元，跌0.34%。

港5月零售按年跌11.5%，差過預期。消費股個別發。奢侈品股方面，周大福（1929）開市報8.1元，無升跌。

化妝美容股方面，L'OCCITANE（0973）開市報33.4元，無升跌。莎莎國際（0178）開市報0.82元，升2.5%。

其他零售方面，香港科技探索（1137）無成交，報1.71元。友和集團（2347）無成交，報0.71元。國際家居零售（1373）見52周低1.22元，開市報1.22元，跌0.81%。優品360（2360）開市報1.8元，升2.86%。名創優品（9896）開市報36.6元，跌0.68%。

商場股希慎（0014）無成交，報11.26元。九龍倉置業（1997）無成交，報20.4元。領展（0823）開市報30元，升0.33%。

破頂股表現

破頂股包括，三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見33.06元，開市報33.06元，升0.12%；中信銀行（0998）創52周高，見5.23元，開市報5.23元，升0.77%；CMON（1792）創52周高，見0.067元，開市報0.067元，升13.56%；C-LINK SQ（2950）無成交，報0.255元；鼎石資本股權（2951）無成交，報0.92元；中國寶力科技（2953）無成交，報0.27元。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括REF HOLDINGS（1631）低見0.21元，開市報0.21元，跌3.67%；宏信建發（9930）低見0.91元，開市報0.91元，跌14.15%。

創52周低，其中包括，華泰證券（6886）低見8.06元，開市報8.06元，跌4.39%；國際家居零售（1373）低見1.22元，開市報1.22元，跌0.81%。

異動股

上升異動股，包括，盛禾生物（2898）開市報7.67元，升14.65%；CMON（1792）創52周高，見0.067元，開市報0.067元，升13.56%；藥明巨諾－Ｂ（2126）開市報2.13元，升12.7%；陸控（6623）開市報10.9元，升11.91%；順泰控股（1335）開市報0.285元，升9.62%；亞洲雜貨（8413）開市報0.154元，升9.22%；微創腦科學（2172）開市報7元，升9.03%；萬國數據－ＳＷ（9698）開市報9.83元，升8.62%；GC CONSTRUCTION（1489）開市報0.51元，升8.51%；歲寶百貨（0312）開市報0.039元，升8.33%；安碩恒生科技－Ｕ（9067）開市報1.03元，升8.19%。

下跌異動股，包括，華晨中國（1114）開市報4.4元，跌47.56%；中贛通信（2545）開市報0.76元，跌39.2%；宏信建發（9930）創上市新低，見0.91元，開市報0.91元，跌14.15%；森美控股（0756）開市報1.04元，跌13.33%；阜豐集團（0546）開市報4.71元，跌11.13%；波司登（3998）開市報4.3元，跌9.85%；中國再保險（1508）開市報0.54元，跌6.9%；中聯重科（1157）開市報4.7元，跌6.75%；天譽置業（0059）開市報0.014元，跌6.67%。

 

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