服務業增長放緩的拖累大於製造業擴張加速的拉動，6月綜合產出指數亦由從5月的54.1下跌至52.8，是4月後新低，當月報52.8。去年6月為52.5。先前公布的6月財新中國製造業PMI上行0.1個百分點至51.8，為2021年6月來最高。

早前，國統局公布，服務業商務活動指數微降0.3個百分點至50.2；主要受服務業景氣度下降的影響，綜合PMI放緩0.5個百分點至50.5 ，為近四個月來最低。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，6月市場供需擴張，製造業較服務業表現較好，價格水準穩定，但就業收縮，企業樂觀預期不強。市場信心不足和有效需求不足仍是當前經濟面臨的極大挑戰。展望未來，政策對經濟的支持力道仍需進一步加強，前期「三大工程」、房地產調控措施優化調整、大規模設備更新及消費品以舊換新等政策仍需進一步落實顯效。此外，財稅改革等相關政策的推展應格外注重培育市場經營主體樂觀預期。

分項數據顯示，6月服務業供需仍維持擴張，但速度均放緩，其中新訂單指數在擴張區間回落至近四個月來最低。外需放緩幅度小於整體需求，新出口訂單指數較上月近一年來高點微降。

在5月短暫擴張後，6月服務業就業指數降至臨界點以下。根據企業反映，員工自願離職和企業裁員降成本是導致用工重現收縮的主要原因。用工減少導致企業無法消化新增訂單，服務業積壓工作量指數在近五個月來首次超過榮枯線。

原料、用工、運輸費用上揚，導致服務業成本持續增加，不過6月服務業投入品價格指數在擴張區間回落。成本持續上升，導致服務業企業持續調漲銷售價格，但漲幅放緩，當月服務業銷售價格指數僅略高於臨界點，為近五個月來最低。

6月服務業經營預期指數在擴張區間降至2020年4月來最低，已連續兩個月回落。部分受訪企業擔心未來一年經濟環境可能轉弱，對產出造成負面影響。

其他報道

內地券商嚴查違規炒股 員工及親屬帳戶倒查三年

滬深三大指數小幅低開 人行淨回籠2480億人幣

恒指高開72點 科指升0.7% 中贛通信上市跌39% 經發物業升2%

港股ADR升98點 夜期低水5點 經發物業、中贛通信上市

波司登主席折讓9%減持3.64%

鮑威爾放鴿 債息降 標指、納指創收市價計新高 道指升162點 Tesla升10%

北水增持京基金融國際 減持聯合能源