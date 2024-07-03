該文件的發布是加拿大在徵收關稅前必須進行的正式商議的一部分。這些商議已由財政部長Chrystia Freeland上周宣布，將徵求包括工會和汽車行業團體在內的利益相關方的反饋意見，商議將持續到8月1日。

文件稱，中國電動汽車對加拿大和全球市場的出口量近期大幅增長，這令加拿大的電動汽車產業面臨著被削弱的風險，而中國利用廣泛的非市場政策和做法提供的不公平支持使風險加劇。

文件稱，中國的政策包括「無處不在的補貼，例如對必要零件供應鏈的補貼，有問題或不存在的勞動和環境標準，以及其他人為降低生產成本的措施，這導致中國電動汽車生產的嚴重產能過剩」。

該文件沒有提供潛在的關稅稅率，而是就不同類別的汽車可能的關稅稅率尋求反饋。文件還尋求在關稅措施可能如何影響電動汽車行業的總體承受能力這個方面尋求反饋意見。

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