普華永道中國官網在6月27日更新李丹職位為普華永道亞太及中國區主席。

據官網7月1日發布的李丹簡介，指李丹是普華永道亞太及中國主席，也是首位領導國際四大專業服務公司在華業務的中國內地人士。

李丹在普華永道中國服務超過30年，於1993年加入普華永道，成為普華永道在中國內地首批招聘培養的本土應屆畢業生的一員，並在2004年成為合伙人。

2015年，李丹再被任命為普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）的首席合伙人。

同時他是第14屆全國政協委員，全國會計信息化標準化委員會委員、財政部註冊會計師考試委員會委員，並曾任上海市政協委員及中國註冊會計師協會副會長。

李丹又是中國註冊會計師協會資深執業會員。2015年，李丹先生被財政部授予「全國先進會計工作者」的榮譽稱號，成為國際四大會計師事務所中第一位獲此殊榮的專業人士。李丹將帶領普華永道中國深入實踐「解決重要問題，營造社會誠信」的企業使命。

李丹現居上海，是兩個孩子的父親，也是阿森納足球俱樂部的忠實球迷。