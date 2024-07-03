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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌5日 見兩周低

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌5日，跌4.52點子至4.51423%，是6月14日後最低，當日報4.50881%。對上一次連跌5日是4月23日，當日拆息報4.01637%。

港元現報7.8127元升值9點子，曾貶值最多7點子，報7.8143元，亦曾升值最多11點子，報7.8125元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.81點子至4.25738%，是6月21日後最低；1星期HIBOR跌6.69點子至4.4419%，是6月21日後最低；2星期HIBOR跌1.6點子至4.45304%，是6月17日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.19點子至4.73898%，是6月18日後最低；6個月期HIBOR升1.49點子至4.82631%，是5月29日後最低；12個月期HIBOR跌0.81點子至4.95446%，是5月20日後最低。

美元指數現報105.713貶值0.009點或0.01%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44868%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8384%，終止連續3日擴闊，利差是2024年6月27日後最窄，當日差距為-0.7993%。

對上一次終止連續3日擴闊，是6月17日，當日利差報-0.9316%。

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