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恒指半日升209點 科指升2.5% 中贛通信跌42% 經發物業跌14%

鮑威爾放鴿，美股上升，亞股今早普遍承接升勢，南水上日轉流出A股達55.2億，而今早公布的財新服務業PMI遜預期，且有效需求不足、就業指數降，A股今早逆市向下，臨近半日收市跌幅收窄，恒指升幅擴大，一度重上18000關，高見18017.76點，是6月26日18156點後最高。地產、科技、消費股升幅較大。兩新股均潛水。

恒指今早高開72點，高位升248點，低位升39點，高低波幅209點。上升股份比例為30.63%，下跌為19.42%，無升跌為49.94%。

恒指半日升209點或1.18%，報17978點，大市成交金額654億元；國指升77點或1.22%，報6452點。恒生科技指數收報3627點，升2.51%。

藍籌股成交金額275.02億元，佔大市成交42.05%；科指成份股成交金額140.7億元，佔大市成交21.51%；國指成份股成交金額252.25億元，佔大市成交38.57%。

24隻雙櫃台股，總成交0.34億元人民幣，相當於約0.37億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少14.59%，至80.62億元，佔大市成交12.32%。牛熊證成交金額42.57億元，減少20.28%；窩輪成交金額38.05億元，減少7.18%。

藍籌68隻升，10隻下跌，4隻無升跌。京東健康（6618）升5.25%，收報22.05元，是升幅最大的藍籌，招商銀行（3968）跌6.73%，收報33.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報1.57元，升13.77%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報37元，跌1.6%。

恒指曾升穿10天線(18016.75點)。科指上試10天線(3663.45點)，升穿100天線(3590.88點)。

北水南下合計淨流入22.98億元，較上日減少61.4%，連續第6日流入，累計流入197.03億元。

路勁基建（1098）美元債 據報獲持有人支持展期。收報1.09元，升0.93%。

經發物業（1354）上市，定價7.5元。收報6.39元，跌14.8%。

中贛通信（2545）上市，定價1.25元。收報0.72元，跌42.4%。

波司登（3998）主席折讓9%減持3.64%。收報4.03元，跌15.51%。

萬科（2202）6月份實現合同銷售251億人幣，連續2個月上升。收報4.94元，升4%。

吉利汽車（0175）全年出口目標上調至38萬輛，旗下領克未來不會單獨上市。收報8.67元，升2.24%。

希教（1765）債權持有人特別團體：對公司說法表示失望，繼續清盤呈請。收報0.188元，升3.3%。

阿里巴巴（9988）上季共斥452億元回購6.13億股。收報72.5元，升2.91%。

微創腦科學（2172） 料上半年收入增長最多37%。收報7.24元，升12.77%。

匯控（0005）據報放慢招聘及要求員工控制出差開支，以控制銀行成本。收報68.6元，升0.51%。

小鵬汽車（9868）上半年累計交付逾五萬輛電車，增26%。收報30.45元，升2.01%。

港5月零售按年跌11.5%，差過預期。本地消費股個別發展。

奢侈品股方面，周大福（1929）收報8.29元，升2.35%。普拉達（1913）收報56.65元，跌0.7%。六福集團（0590）收報16.18元，跌0.37%。周生生（0116）收報7.19元，跌0.69%。東方表行集團（0398）收報3.47元，升0.58%。英皇鐘錶珠寶（0887）收報0.172元，升2.99%。謝瑞麟（0417）收報0.79元，無升跌。新秀麗（1910）收報23.2元，跌0.43%。

化妝美容股方面，L'OCCITANE（0973）創52周高，見33.5元，收報33.4元，無升跌。莎莎國際（0178）收報0.81元，升1.25%。

其他零售方面，香港科技探索（1137）收報1.72元，升0.58%。友和集團（2347）收報0.7元，跌1.41%。國際家居零售（1373）見52周低1.22元，收報1.25元，升1.63%。廸生創建（0113）收報5.63元，升0.36%。優品360（2360）收報1.75元，無升跌。佐丹奴（0709）收報1.85元，跌0.54%。BOSSINI INT'L（0592）見52周低0.1元，收報0.104元，無升跌。名創優品（9896）收報36.35元，跌1.36%。

商場股方面，希慎（0014）收報11.4元，升1.24%。九龍倉置業（1997）收報21.45元，升5.15%。領展（0823）收報30.3元，升1.34%。

餐飲股方面，味千中國（0538）收報1.01元，升2.02%。翠華控股（1314）創52周高，見0.246元，收報0.242元，升7.56%。大快活（0052）見52周低7.75元，收報7.8元，無升跌。大家樂（0341）收報8.16元，升1.75%。叙福樓（1978）收報0.72元，跌2.7%。稻香（0573）收報0.74元，升4.23%。譽宴（1483）收報1.29元，跌0.77%。利寶閣（1869）收報0.198元，跌1%。嚐高美（8371）收報1.45元，升1.4%。

破頂股表現

破頂股包括，中國海洋石油（80883）創上市新高，見22.15元，收報21.9元，無升跌；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見33.72元，收報33.72元，升2.12%；安碩印度（2836）創上市新高，見42.12元，收報42.1元，升0.43%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1060.1元，收報1060.1元，升0.04%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見113.35元，收報113.35元，升0.04%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.37元，收報5.37元，升0.56%；L'OCCITANE（0973）創52周高，見33.5元，收報33.4元，無升跌；翠華控股（1314）創52周高，見0.246元，收報0.242元，升7.56%；中遠海發（2866）創52周高，見1.17元，收報1.17元，升0.86%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.03元，收報1元，跌0.99%。

破頂指數成份股包括，中海油（0883）創上市新高，見23.9元，收報23.4元，無升跌；聯通（0762）創52周高，見7.65元，收報7.61元，升3.4%；中石油（0857）創52周高，見8.49元，收報8.44元，升2.55%；中移動（0941）創52周高，見79元，收報78.4元，升1.29%；華潤電力（0836）創52周高，見25.2元，收報25.15元，升2.03%。

破底股方面

25隻股份創上市新低，其中十隻包括，金科服務（9666）低見6.98元，收報7.1元，升0.71%；九毛九（9922）低見3.83元，收報3.97元，升2.85%；元亨燃氣（0332）低見0.027元，收報0.031元，跌6.06%；華音國際控股（0989）低見0.034元，收報0.046元，升27.78%；3D MEDICINES（1244）低見4.61元，收報4.94元，升0.82%；中國綠地博大綠澤（1253）低見0.029元，收報0.031元，跌20.51%；ＭＩ能源（1555）低見0.022元，收報0.024元，跌7.69%；REF HOLDINGS（1631）低見0.202元，收報0.212元，跌2.75%；華禧控股（1689）低見0.65元，收報0.65元，跌4.41%；日贏控股（1741）低見0.047元，收報0.047元，跌6%。

33隻股份創52周低，其中十隻包括，華泰證券（6886）低見8.04元，收報8.15元，跌3.32%；東方甄選（1797）低見11.8元，收報12.94元，升5.37%；大快活（0052）低見7.75元，收報7.8元，無升跌；東方甄選（1797）低見11.8元，收報12.94元，升5.37%；農夫山泉（9633）低見35.15元，收報35.8元，升0.28%；藥明康德（2359）低見28.5元，收報29.3元，升2.09%；美麗華酒店（0071）低見9.41元，收報9.47元，升0.21%；國際家居零售（1373）低見1.22元，收報1.25元，升1.63%；BOSSINI INT'L（0592）低見0.1元，收報0.104元，無升跌；福萊特玻璃（6865）低見10.7元，收報11.06元，升2.22%。

異動股

上升異動股，包括，金涌投資（1328）收報0.088元，升35.38%；陸控（6623）收報12.82元，升31.62%；華音國際控股（0989）創上市新低，見0.034元，收報0.046元，升27.78%；官醞控股（8513）收報0.127元，升27%；中國海洋發展（8047）收報0.038元，升26.67%；上海青浦消防（8115）收報0.73元，升21.67%；中國環保能源（0986）收報0.055元，升19.57%；中國唐商（0674）收報0.083元，升18.57%；天利控股集團（0117）收報0.45元，升18.42%；富元國際集團（0542）收報0.187元，升16.88%；華營建築（1582）收報0.49元，升16.67%。

下跌異動股，包括，華晨中國（1114）收報4.26元，跌49.23%；中贛通信（2545）收報0.72元，跌42.4%；華滋國際海洋（2258）創上市新低，見0.146元，收報0.146元，跌22.75%；中國生命集團（8296）收報0.056元，跌21.13%；太和控股（0718）收報0.03元，跌21.05%；中國綠地博大綠澤（1253）創上市新低，見0.029元，收報0.031元，跌20.51%；倍搏集團（8331）創上市新低，見0.099元，收報0.099元，跌18.18%；MINDTELL TECH（8611）收報0.065元，跌17.72%；建業新生活（9983）收報1.25元，跌17.22%。

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