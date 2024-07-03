鮑威爾放鴿，美股上升，亞股今早普遍承接升勢，南水上日轉流出A股達55.2億，而今早公布的財新服務業PMI遜預期，且有效需求不足、就業指數降，A股今早逆市向下，臨近半日收市跌幅收窄，恒指升幅擴大，一度重上18000關，高見18017.76點，是6月26日18156點後最高。地產、科技、消費股升幅較大。兩新股均潛水。