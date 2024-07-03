moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

冠忠巴士：最快明年底於機場「航天走廊」 提供無人駕駛電動巴士服務

冠忠巴士（0306）公布，旗下冠忠智慧出行（KC Smart Mobility）伙合壹汽車（Prime Motors Limited）取得香港機場管理局「航天走廊」自動駕駛運輸系統的服務合約，將提供無人駕駛電動巴士服務，每小時可接載約500人次。

該項目是目前香港最大規模的無人駕駛巴士運輸系統建設，將連接港珠澳大橋香港口岸人工島及SKYCITY航天城零售餐飲娛樂商場11 SKIES，是全港首創公共運輸系統的無人駕駛電動巴士交通服務，車程僅2至3分鐘，預計首階段的無人駕駛電動車最快將於2025年年底前投入服務。

冠忠巴士集團首席營運官黃焯添表示，新項目為粵港澳大灣區旅客提供便捷的公共運輸服務，每架無人駕駛巴士單向每小時可以接載約500人次。

黃焯添表示，集團於今年會在錦綉花園提供全港首個「5G 自動駕駛於住宅園區的穿梭巴士服務」。屆時，兩部加入先進傳感器，5G及高清地圖、目標感知、路徑規劃、車輪動態控制等人工智能技術，載客量為12座位或8座位加1輪椅位之無人駕駛巴士，將與現時兩條屋苑內免費穿梭巴士（紅、藍線）同時服務乘客。

此外，集團亦取得為西九龍文化區無人駕駛電動巴士服務，提供兩架載客量為19座位的無人駕駛穿梭小巴於M+博物館及西九龍文化區行走，預計2025年第四季投入服務。

其他報道

樂桃航空更新票價類型 10月27日起適用 一文看清三種票價選項

小鵬：MONA M03不會推「的士版」

滬深三大指數午後向下 滬指終止三連升 創板指五連跌

大摩：6月香港零售料跌15%

羚邦新五年大計將於9月AGM公布 印度Ani-One頻道昐今年內設立

半日沽空金額減12% 建行沽空增64%

李寧據報考慮增持李寧

恒指半日升209點 科指升2.5% 中贛通信跌42% 經發物業跌14%

路勁基建美元債 據報獲持有人支持展期

滬深三大指數半日個別走 滬指跌0.4%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌5日 見兩周低

德國以國安為由 擬阻MAN向龍江廣瀚出售燃氣輪機業務

馬斯克稱解決兩大問題後任何空頭都會被消滅 蓋茨也不例外

蘋果據報將獲OpenAI董事會觀察員席位

恒大風波︱普華永道大中華區主席趙柏基據報已被撤換 李丹接棒

加拿大擬對中國製電動車徵收關稅

財新中國6月服務業PMI跌至51.2 遜預期 有效需求不足 就業指數降

內地券商嚴查違規炒股 員工及親屬帳戶倒查三年

滬深三大指數小幅低開 人行淨回籠2480億人幣

恒指高開72點 科指升0.7% 中贛通信上市跌39% 經發物業升2%

港股ADR升98點 夜期低水5點 經發物業、中贛通信上市

波司登主席折讓9%減持3.64%

鮑威爾放鴿 債息降 標指、納指創收市價計新高 道指升162點 Tesla升10%

北水增持京基金融國際 減持聯合能源