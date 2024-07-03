該項目是目前香港最大規模的無人駕駛巴士運輸系統建設，將連接港珠澳大橋香港口岸人工島及SKYCITY航天城零售餐飲娛樂商場11 SKIES，是全港首創公共運輸系統的無人駕駛電動巴士交通服務，車程僅2至3分鐘，預計首階段的無人駕駛電動車最快將於2025年年底前投入服務。

冠忠巴士集團首席營運官黃焯添表示，新項目為粵港澳大灣區旅客提供便捷的公共運輸服務，每架無人駕駛巴士單向每小時可以接載約500人次。

黃焯添表示，集團於今年會在錦綉花園提供全港首個「5G 自動駕駛於住宅園區的穿梭巴士服務」。屆時，兩部加入先進傳感器，5G及高清地圖、目標感知、路徑規劃、車輪動態控制等人工智能技術，載客量為12座位或8座位加1輪椅位之無人駕駛巴士，將與現時兩條屋苑內免費穿梭巴士（紅、藍線）同時服務乘客。

此外，集團亦取得為西九龍文化區無人駕駛電動巴士服務，提供兩架載客量為19座位的無人駕駛穿梭小巴於M+博物館及西九龍文化區行走，預計2025年第四季投入服務。

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