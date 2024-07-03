內地房地產商貸款為近年拖累本港銀行資產質素下跌，金管局早前公布本港銀行首季末特定分類貸款比率按季升0.23個百分點至1.79%，內地相關貸款的特定分類貸款比率升0.19個百分點至2.77%。畢馬威中國金融服務合夥人沈耀文表示，雖然銀行已作出大部分內貸撥備，但內地房價仍在下跌，今年仍有新違約和貸款分類下調出現，貸款質素未來或繼續再惡化，但不會較過去兩年嚴重，內地穩定房市政策對減少貸款違約相當重要。
除內地房企貸款，沈耀文指本港中小企貸款質素亦為銀行所關注，中小企經歷疫情、高息困難，加上本地和內地旅客消費習慣轉變，中小企破產數字上升。目前未見銀行停止向中小企貸款，但審批上更為審慎。銀行審批貸款現時更為着重客戶現金流，未來企業是否有盈利和生存能力。若企業只是面臨短暫的流動性問題，金管局早前發出的指引會對中小企融資有幫助。
另外，美國減息時間存不確定性，過去兩三年高息環境下，本地地產商利息成本高達5至6厘，銀行相關信貸風險有所上升，沈耀文指目前未見本地地產商貸款明顯地被降級，不過銀行已在緊密監察中，並積極管理相關風險，減少貸款在個別行業或客戶的集中度。今年首季港銀貸款質素惡化速度較去年放緩，今年變化需視乎息口走勢、內房有否更多房產支援政策，以及本港支援中小企措施成效。
受惠高息環境持續，去年本港銀行淨息差按年擴闊30點子（1厘等於100點子）至1.84厘，畢馬威中國香港銀行業高級合夥人馬紹輝（Paul McSheaffrey）指聯儲局會等待通脹受控，預計至今年底才會開始減息，由於銀行貸款重新定價需時，預期至今年息差影響不大，2025年才會逐步反映。隨著利率可能持續高於預期，銀行業將繼續受惠，不過減息的時機和幅度仍存在不確定性，銀行應制定相應策略應對。
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