moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市升209點 波幅、成交、北水齊減 人幣、日圓疲弱

鮑威爾放鴿，債息、美匯回軟，市場觀望今晚首次申領失業救濟等數據，美期反覆但變動不大。人民幣繼續貶值，今早見8個月最弱，午後貶幅收窄；日圓再貶值，兌港元、兌美元均見逾37年最弱。人民幣弱、內地數據又弱，加上南水上日轉流出A股達55.2億，A股全日均跑輸亞洲市場，恒指早段受拖累，18000點關、10天線得而復失，收市升209點，伙國指連升3日。恒指波幅、大市成交、北水齊減，大市成交連續兩日破千億，北水一周最少，恒指波幅兩周最窄。全市計，科技、消費、地產股表現最好。兩新股上市均潛水。

恒指今早高開72點，高位升248點，低位升39點，高低波幅209點。上升股份比例為36.79%，下跌為25.14%，無升跌為38.05%。

恒指收市升209點或1.18%，報17978點，大市成交金額1135億元，較上日減少4.12%，是6月28日988.87億元成交後最少；國指升80點或1.27%，報6455點。恒生科技指數收報3626點，升2.48%。

藍籌股成交金額544.57億元，佔大市成交47.97%；科指成份股成交金額281.8億元，佔大市成交24.82%；國指成份股成交金額496.29億元，佔大市成交43.72%。

24隻雙櫃台股，總成交0.57億元人民幣，相當於約0.61億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少3.22%，至91.36億元，佔大市成交8.04%。牛熊證成交金額49.13億元，減少8.01%；窩輪成交金額42.22億元，增加3%。

藍籌61隻升，15隻下跌，6隻無升跌。金沙中國（1928）升5.09%，收報16.94元，是升幅最大的藍籌，招商銀行（3968）跌7.83%，收報33.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報1.62元，升17.39%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報24.9元，跌1.58%。

恒指曾升穿10天線(18016.76點)。科指升穿100天線(3590.87點)。

北水南下合計淨流入36.43億元，較上日減少38.81%，連續第6日流入，累計流入210.48億元。

三大指數表現

恒指曾升最多1.4%，是7月2日後最大升幅，當日升幅為1.51%。高見18017.76點，是6月26日18156.35點後最高。收市報17978.57點，是6月26日後收市新高，當日報18089.93點。連升3日，累計升262.1點，對上一次連升3日是5月20日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月20日。

科指曾升最多2.8%，是6月19日後最大升幅，當日升幅為3.73%。高見3638.23點，是6月27日3668.67點後最高。收市報3626.93點，是6月26日後收市新高，當日報3689.68點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是6月5日。

國指曾升最多1.51%，是7月2日後最大升幅，當日升幅為1.86%。高見6471.28點，是6月26日6499.1點後最高。收市報6455.7點，是6月26日後收市新高，當日報6477.24點。連升3日，累計升131.65點，對上一次連升3日是6月26日。

連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是6月26日

午後消息股表現

冠忠巴士（0306）：最快明年底於機場「航天走廊」 提供無人駕駛電動巴士服務。收報1.59元，跌0.63%。

小鵬（9868）：MONA M03不會推「的士版」。收報30.1元，升0.84%。

羚邦（2230）新五年大計將於9月AGM公布 印度Ani-One頻道昐今年內設立。收報0.169元，升4.32%。

李寧（2331）據報考慮增持李寧。收報16.32元，升1.62%。

今早及隔晚消息股表現

路勁基建（1098）美元債 據報獲持有人支持展期。收報1.08元，無升跌。

經發物業（1354）上市，定價7.5元。收報6.64元，跌11.47%。

中贛通信（2545）上市，定價1.25元。收報0.67元，跌46.4%。

波司登（3998）主席折讓9%減持3.64%。收報4.01元，跌15.93%。

萬科（2202）6月份實現合同銷售251億人幣，連續2個月上升。收報4.92元，升3.58%。

吉利汽車（0175）全年出口目標上調至38萬輛，旗下領克未來不會單獨上市。收報8.62元，升1.65%。

希教（1765）債權持有人特別團體：對公司說法表示失望，繼續清盤呈請。收報0.19元，升4.4%。

阿里巴巴（9988）上季共斥452億元回購6.13億股。收報72.2元，升2.48%。

微創腦科學（2172） 料上半年收入增長最多37%。收報7.19元，升11.99%。

匯控（0005）據報放慢招聘及要求員工控制出差開支，以控制銀行成本。收報68.15元，跌0.15%。

小鵬汽車（9868）上半年累計交付逾五萬輛電車，增26%。收報30.1元，升0.84%。

港5月零售按年跌11.5%，差過預期。本地零售股個別發展。

奢侈品股個別發展，周大福（1929）收報8.29元，升2.35%。普拉達（1913）收報56.3元，跌1.31%。六福集團（0590）見52周低15.86元，收報16.1元，跌0.86%。周生生（0116）見52周低7.13元，收報7.13元，跌1.52%。東方表行集團（0398）收報3.54元，升2.61%。英皇鐘錶珠寶（0887）收報0.172元，升2.99%。謝瑞麟（0417）收報0.78元，跌1.27%。新秀麗（1910）收報23元，跌1.29%。

化妝美容股無升跌。L'OCCITANE（0973）創52周高，見33.5元，收報33.4元，無升跌。莎莎國際（0178）收報0.8元，無升跌。

其他零售個別發展，香港科技探索（1137）收報1.73元，升1.17%。友和集團（2347）收報0.69元，跌2.82%。國際家居零售（1373）見52周低1.22元，收報1.24元，升0.81%。包浩斯（0483）平上市低位0.325元，收報0.325元，無升跌。優品360（2360）收報1.75元，無升跌。佐丹奴（0709）收報1.85元，跌0.54%。BOSSINI INT'L（0592）見52周低0.1元，收報0.104元，無升跌。名創優品（9896）收報36元，跌2.31%。

商場股上升，希慎（0014）收報11.4元，升1.24%。九龍倉置業（1997）收報21.15元，升3.68%。領展（0823）收報30.4元，升1.67%。

餐飲股個別發展，翠華控股（1314）創52周高，見0.246元，收報0.239元，升6.22%。大快活（0052）見52周低7.72元，收報7.75元，跌0.64%。大家樂（0341）收報8.05元，升0.37%。叙福樓（1978）收報0.73元，跌1.35%。稻香（0573）收報0.73元，升2.82%。太興（6811）收報0.8元，跌1.23%。富臨（1443）收報0.148元，跌1.33%。太平洋酒吧（8432）收報0.05元，升2.04%。嚐高美（8371）收報1.45元，升1.4%。譚仔國際（2217）收報1.03元，跌0.96%。

破頂股表現

破頂股包括，中國海洋石油（80883）創上市新高，見22.15元，收報21.8元，跌0.46%；中國移動（80941）創上市新高，見73.8元，收報73.45元，升1.59%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見33.72元，收報33.7元，升2.06%；安碩印度（2836）創上市新高，見42.12元，收報42元，升0.19%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見84.18元，收報84.18元，升1.15%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2175元，收報2175元，升0.79%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見16元，收報15.96元，升1.33%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見886元，收報885.8元，無升跌；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1060.1元，收報1059.75元，升0.01%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見21.88元，收報21.84元，升0.46%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見113.35元，收報113.35元，升0.04%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見4.3元，收報4.3元，升2.14%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.37元，收報5.37元，升0.56%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1047.8元，收報1047.8元，升0.06%；京城佳業（2210）創52周高，見4.89元，收報4.83元，跌0.82%；L'OCCITANE（0973）創52周高，見33.5元，收報33.4元，無升跌；翠華控股（1314）創52周高，見0.246元，收報0.239元，升6.22%；中遠海發（2866）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.03元，收報1元，跌0.99%。

破頂指數成份股包括，中海油（0883）創上市新高，見23.9元，收報23.4元，無升跌；聯通（0762）創52周高，見7.76元，收報7.55元，升2.58%；中石油（0857）創52周高，見8.49元，收報8.41元，升2.19%；中移動（0941）創52周高，見79元，收報78.3元，升1.16%；華潤電力（0836）創52周高，見25.25元，收報24.85元，升0.81%。

破底股方面

37隻股份創上市新低，其中十隻包括，金科服務（9666）低見6.97元，收報7.03元，跌0.28%；九毛九（9922）低見3.83元，收報3.97元，升2.85%；星島（1105）低見0.25元，收報0.275元，跌1.79%；國家聯合資源（0254）低見0.059元，收報0.059元，跌3.28%；元亨燃氣（0332）低見0.027元，收報0.031元，跌6.06%；華音國際控股（0989）低見0.034元，收報0.04元，升11.11%；3D MEDICINES（1244）低見4.61元，收報4.9元，無升跌；中國綠地博大綠澤（1253）低見0.029元，收報0.035元，跌10.26%；滿地科技股份（1400）低見0.061元，收報0.062元，跌12.68%；ＭＩ能源（1555）低見0.022元，收報0.024元，跌7.69%。

62隻股份創52周低，其中十隻包括，華泰證券（6886）低見8.03元，收報8.15元，跌3.32%；東方甄選（1797）低見11.8元，收報13.1元，升6.68%；六福集團（0590）低見15.86元，收報16.1元，跌0.86%；周生生（0116）低見7.13元，收報7.13元，跌1.52%；嘉華國際（0173）低見1.68元，收報1.71元，無升跌；大快活（0052）低見7.72元，收報7.75元，跌0.64%；海亮國際（2336）低見0.118元，收報0.118元，無升跌；東方甄選（1797）低見11.8元，收報13.1元，升6.68%；農夫山泉（9633）低見35.15元，收報35.65元，跌0.14%；藥明康德（2359）低見28.5元，收報29.3元，升2.09%。

異動股

上升異動股，包括，威高國際（1173）收報0.059元，升37.21%；金涌投資（1328）收報0.087元，升33.85%；新確科技（1063）收報0.119元，升32.22%；樂氏國際控股（1529）收報0.218元，升26.74%；上海青浦消防（8115）創52周高，見0.86元，收報0.76元，升26.67%；陸控（6623）收報12.3元，升26.28%；偉鴻集團控股（3321）收報0.054元，升22.73%；樂享集團（6988）收報0.102元，升21.43%；寶聯控股（8201）收報0.081元，升20.9%；華檢醫療（1931）收報0.99元，升20.73%；萬成環球控股（8309）收報0.067元，升19.64%。

下跌異動股，包括，華晨中國（1114）收報4.07元，跌51.49%；中贛通信（2545）收報0.67元，跌46.4%；長久股份（6959）收報40.4元，跌32.72%；朗詩（0106）收報0.055元，跌24.66%；棠記控股（8305）收報0.04元，跌21.57%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.113元，跌21.53%；冠轈控股（1872）創上市新低，見0.27元，收報0.335元，跌21.18%；阿爾法企業（0948）收報0.305元，跌20.78%；怡園酒業（8146）收報0.105元，跌16.67%。

其他報道

冠忠巴士：最快明年底於機場「航天走廊」 提供無人駕駛電動巴士服務

樂桃航空更新票價類型 10月27日起適用 一文看清三種票價選項

小鵬：MONA M03不會推「的士版」

滬深三大指數午後向下 滬指終止三連升 創板指五連跌

大摩：6月香港零售料跌15%

羚邦新五年大計將於9月AGM公布 印度Ani-One頻道昐今年內設立

半日沽空金額減12% 建行沽空增64%

李寧據報考慮增持李寧

恒指半日升209點 科指升2.5% 中贛通信跌42% 經發物業跌14%