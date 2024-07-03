恒指今早高開72點，高位升248點，低位升39點，高低波幅209點。上升股份比例為36.79%，下跌為25.14%，無升跌為38.05%。

恒指收市升209點或1.18%，報17978點，大市成交金額1135億元，較上日減少4.12%，是6月28日988.87億元成交後最少；國指升80點或1.27%，報6455點。恒生科技指數收報3626點，升2.48%。

藍籌股成交金額544.57億元，佔大市成交47.97%；科指成份股成交金額281.8億元，佔大市成交24.82%；國指成份股成交金額496.29億元，佔大市成交43.72%。

24隻雙櫃台股，總成交0.57億元人民幣，相當於約0.61億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少3.22%，至91.36億元，佔大市成交8.04%。牛熊證成交金額49.13億元，減少8.01%；窩輪成交金額42.22億元，增加3%。

藍籌61隻升，15隻下跌，6隻無升跌。金沙中國（1928）升5.09%，收報16.94元，是升幅最大的藍籌，招商銀行（3968）跌7.83%，收報33.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報1.62元，升17.39%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報24.9元，跌1.58%。

恒指曾升穿10天線(18016.76點)。科指升穿100天線(3590.87點)。

北水南下合計淨流入36.43億元，較上日減少38.81%，連續第6日流入，累計流入210.48億元。

三大指數表現

恒指曾升最多1.4%，是7月2日後最大升幅，當日升幅為1.51%。高見18017.76點，是6月26日18156.35點後最高。收市報17978.57點，是6月26日後收市新高，當日報18089.93點。連升3日，累計升262.1點，對上一次連升3日是5月20日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月20日。

科指曾升最多2.8%，是6月19日後最大升幅，當日升幅為3.73%。高見3638.23點，是6月27日3668.67點後最高。收市報3626.93點，是6月26日後收市新高，當日報3689.68點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是6月5日。

國指曾升最多1.51%，是7月2日後最大升幅，當日升幅為1.86%。高見6471.28點，是6月26日6499.1點後最高。收市報6455.7點，是6月26日後收市新高，當日報6477.24點。連升3日，累計升131.65點，對上一次連升3日是6月26日。

連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是6月26日

午後消息股表現

冠忠巴士（0306）：最快明年底於機場「航天走廊」 提供無人駕駛電動巴士服務。收報1.59元，跌0.63%。

小鵬（9868）：MONA M03不會推「的士版」。收報30.1元，升0.84%。

羚邦（2230）新五年大計將於9月AGM公布 印度Ani-One頻道昐今年內設立。收報0.169元，升4.32%。

李寧（2331）據報考慮增持李寧。收報16.32元，升1.62%。

今早及隔晚消息股表現

路勁基建（1098）美元債 據報獲持有人支持展期。收報1.08元，無升跌。

經發物業（1354）上市，定價7.5元。收報6.64元，跌11.47%。

中贛通信（2545）上市，定價1.25元。收報0.67元，跌46.4%。

波司登（3998）主席折讓9%減持3.64%。收報4.01元，跌15.93%。

萬科（2202）6月份實現合同銷售251億人幣，連續2個月上升。收報4.92元，升3.58%。

吉利汽車（0175）全年出口目標上調至38萬輛，旗下領克未來不會單獨上市。收報8.62元，升1.65%。

希教（1765）債權持有人特別團體：對公司說法表示失望，繼續清盤呈請。收報0.19元，升4.4%。

阿里巴巴（9988）上季共斥452億元回購6.13億股。收報72.2元，升2.48%。

微創腦科學（2172） 料上半年收入增長最多37%。收報7.19元，升11.99%。

匯控（0005）據報放慢招聘及要求員工控制出差開支，以控制銀行成本。收報68.15元，跌0.15%。

小鵬汽車（9868）上半年累計交付逾五萬輛電車，增26%。收報30.1元，升0.84%。

港5月零售按年跌11.5%，差過預期。本地零售股個別發展。

奢侈品股個別發展，周大福（1929）收報8.29元，升2.35%。普拉達（1913）收報56.3元，跌1.31%。六福集團（0590）見52周低15.86元，收報16.1元，跌0.86%。周生生（0116）見52周低7.13元，收報7.13元，跌1.52%。東方表行集團（0398）收報3.54元，升2.61%。英皇鐘錶珠寶（0887）收報0.172元，升2.99%。謝瑞麟（0417）收報0.78元，跌1.27%。新秀麗（1910）收報23元，跌1.29%。

化妝美容股無升跌。L'OCCITANE（0973）創52周高，見33.5元，收報33.4元，無升跌。莎莎國際（0178）收報0.8元，無升跌。

其他零售個別發展，香港科技探索（1137）收報1.73元，升1.17%。友和集團（2347）收報0.69元，跌2.82%。國際家居零售（1373）見52周低1.22元，收報1.24元，升0.81%。包浩斯（0483）平上市低位0.325元，收報0.325元，無升跌。優品360（2360）收報1.75元，無升跌。佐丹奴（0709）收報1.85元，跌0.54%。BOSSINI INT'L（0592）見52周低0.1元，收報0.104元，無升跌。名創優品（9896）收報36元，跌2.31%。

商場股上升，希慎（0014）收報11.4元，升1.24%。九龍倉置業（1997）收報21.15元，升3.68%。領展（0823）收報30.4元，升1.67%。

餐飲股個別發展，翠華控股（1314）創52周高，見0.246元，收報0.239元，升6.22%。大快活（0052）見52周低7.72元，收報7.75元，跌0.64%。大家樂（0341）收報8.05元，升0.37%。叙福樓（1978）收報0.73元，跌1.35%。稻香（0573）收報0.73元，升2.82%。太興（6811）收報0.8元，跌1.23%。富臨（1443）收報0.148元，跌1.33%。太平洋酒吧（8432）收報0.05元，升2.04%。嚐高美（8371）收報1.45元，升1.4%。譚仔國際（2217）收報1.03元，跌0.96%。

破頂股表現

破頂股包括，中國海洋石油（80883）創上市新高，見22.15元，收報21.8元，跌0.46%；中國移動（80941）創上市新高，見73.8元，收報73.45元，升1.59%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見33.72元，收報33.7元，升2.06%；安碩印度（2836）創上市新高，見42.12元，收報42元，升0.19%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見84.18元，收報84.18元，升1.15%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2175元，收報2175元，升0.79%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見16元，收報15.96元，升1.33%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見886元，收報885.8元，無升跌；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1060.1元，收報1059.75元，升0.01%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見21.88元，收報21.84元，升0.46%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見113.35元，收報113.35元，升0.04%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見4.3元，收報4.3元，升2.14%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.37元，收報5.37元，升0.56%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1047.8元，收報1047.8元，升0.06%；京城佳業（2210）創52周高，見4.89元，收報4.83元，跌0.82%；L'OCCITANE（0973）創52周高，見33.5元，收報33.4元，無升跌；翠華控股（1314）創52周高，見0.246元，收報0.239元，升6.22%；中遠海發（2866）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.03元，收報1元，跌0.99%。

破頂指數成份股包括，中海油（0883）創上市新高，見23.9元，收報23.4元，無升跌；聯通（0762）創52周高，見7.76元，收報7.55元，升2.58%；中石油（0857）創52周高，見8.49元，收報8.41元，升2.19%；中移動（0941）創52周高，見79元，收報78.3元，升1.16%；華潤電力（0836）創52周高，見25.25元，收報24.85元，升0.81%。

破底股方面

37隻股份創上市新低，其中十隻包括，金科服務（9666）低見6.97元，收報7.03元，跌0.28%；九毛九（9922）低見3.83元，收報3.97元，升2.85%；星島（1105）低見0.25元，收報0.275元，跌1.79%；國家聯合資源（0254）低見0.059元，收報0.059元，跌3.28%；元亨燃氣（0332）低見0.027元，收報0.031元，跌6.06%；華音國際控股（0989）低見0.034元，收報0.04元，升11.11%；3D MEDICINES（1244）低見4.61元，收報4.9元，無升跌；中國綠地博大綠澤（1253）低見0.029元，收報0.035元，跌10.26%；滿地科技股份（1400）低見0.061元，收報0.062元，跌12.68%；ＭＩ能源（1555）低見0.022元，收報0.024元，跌7.69%。

62隻股份創52周低，其中十隻包括，華泰證券（6886）低見8.03元，收報8.15元，跌3.32%；東方甄選（1797）低見11.8元，收報13.1元，升6.68%；六福集團（0590）低見15.86元，收報16.1元，跌0.86%；周生生（0116）低見7.13元，收報7.13元，跌1.52%；嘉華國際（0173）低見1.68元，收報1.71元，無升跌；大快活（0052）低見7.72元，收報7.75元，跌0.64%；海亮國際（2336）低見0.118元，收報0.118元，無升跌；東方甄選（1797）低見11.8元，收報13.1元，升6.68%；農夫山泉（9633）低見35.15元，收報35.65元，跌0.14%；藥明康德（2359）低見28.5元，收報29.3元，升2.09%。

異動股

上升異動股，包括，威高國際（1173）收報0.059元，升37.21%；金涌投資（1328）收報0.087元，升33.85%；新確科技（1063）收報0.119元，升32.22%；樂氏國際控股（1529）收報0.218元，升26.74%；上海青浦消防（8115）創52周高，見0.86元，收報0.76元，升26.67%；陸控（6623）收報12.3元，升26.28%；偉鴻集團控股（3321）收報0.054元，升22.73%；樂享集團（6988）收報0.102元，升21.43%；寶聯控股（8201）收報0.081元，升20.9%；華檢醫療（1931）收報0.99元，升20.73%；萬成環球控股（8309）收報0.067元，升19.64%。

下跌異動股，包括，華晨中國（1114）收報4.07元，跌51.49%；中贛通信（2545）收報0.67元，跌46.4%；長久股份（6959）收報40.4元，跌32.72%；朗詩（0106）收報0.055元，跌24.66%；棠記控股（8305）收報0.04元，跌21.57%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.113元，跌21.53%；冠轈控股（1872）創上市新低，見0.27元，收報0.335元，跌21.18%；阿爾法企業（0948）收報0.305元，跌20.78%；怡園酒業（8146）收報0.105元，跌16.67%。

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