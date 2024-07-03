Queen's Wharf共分兩部份，住宅部份由遠展及周企各佔一半權益，並且已經推出多幢住宅預售，另有個別大厦在規劃中。至於綜合渡假村部份，則由星億娛樂、遠展及周企各佔50%、25%及25%權益。星億娛樂主要在澳洲從事博彩及綜合渡假村業務。遠展及周企亦與星億在澳洲黃金海岸，開發住宅項目。目前遠展在星億持股2.81%。

此外，星億亦宣布，獲新南威爾士獨立賭場委員會、昆士蘭律政司及司法部批准，由澳洲富商Bruce L Mathieson and Ross Blair-Holt、BMG酌情信託為首的Investment Holdings Pty Ltd，持股增至逾10%。

遠展今日股價收報1.11元，升近2.8%。

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