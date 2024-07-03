該計劃自2021年底開始位於東莞和香港國際機場的臨時設施進行，並分別於去年4月和12月確立先導計劃下的整套出口和進口運作流程。

運物局指出，機管局於去年2月與東莞市政府簽訂合作框架協議，以進一步發展海空貨物聯運，包括於東莞興建「香港國際機場物流園」（現名為「香港國際機場東莞空港中心」）的永久設施。機管局計劃在明年底前完成物流園永久設施的首階段建設，逐步達致每年處理100萬噸貨量。

運物局又表示，機管局正與東莞市政府研究物流園處理更多不同種類的貨物的可行性，包括發展物流園的冷鏈貨物服務。同時，機管局會繼續宣傳「海空貨物聯運」模式，並採取措施鼓勵更多航空公司和貨運代理人加入，又會視乎物流園首階段建設的進度，有序發展整個物流園的建設項目，持續提升物流園整體的服務容量及功能。

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