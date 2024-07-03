報道指，包括喜達屋資本、Sixrh Street Partners及SSW Partners組成有意收購ESR的財團，正為有關收購進行盡職審查，並與銀行聯繫尋求融資。收購財團與ESR股東之間就收購建議的估值呈現分歧。有關收購的討論仍在進行中。包括ESR、收購財團、卡塔爾投資局、PIF及CPPIB均沒有回應彭博的查詢。

ESR股價今日跟隨大市上升，全日收報10.84元，升3.24%。

其他報道

機管局「海空貨物聯運」至今處理貨量近8300噸 貨值逾58億元

「郭老太」鄺肖卿增持新地

政府擬提決議案恢復徵收酒店房租稅

遠展、周企旗下布里斯本Queen's Wharf渡假村8月29日開幕

全日沽空金額減11% 騰訊沽空增8%

恒指收市升209點 波幅、成交、北水齊減 人幣、日圓疲弱

兩新股上市首日 經發物業跌超一成 中贛通信跌近五成

畢馬威：港銀內房貸款質素或續惡化 本港地產商貸款未見明顯撥備

冠忠巴士：最快明年底於機場「航天走廊」 提供無人駕駛電動巴士服務

樂桃航空更新票價類型 10月27日起適用 一文看清三種票價選項

小鵬：MONA M03不會推「的士版」

滬深三大指數午後向下 滬指終止三連升 創板指五連跌

大摩：6月香港零售料跌15%