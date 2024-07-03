moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

洽購ESR財團據報邀中東主權投資機構參與交易

較早前以喜達屋資本集團有份的財團，在對ESR（1821）提出有條件收購建議方面再有新進展。根據彭博報道，該收購財團已經接觸，並和多個主權投資機構如卡塔爾投資局、沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）加盟收購財團。除此之外，據稱加拿大退休計劃投資局（CPPIB）亦與該收購財團討論並加入其中。