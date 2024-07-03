較早前以喜達屋資本集團有份的財團，在對ESR（1821）提出有條件收購建議方面再有新進展。根據彭博報道，該收購財團已經接觸，並和多個主權投資機構如卡塔爾投資局、沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）加盟收購財團。除此之外，據稱加拿大退休計劃投資局（CPPIB）亦與該收購財團討論並加入其中。
報道指，包括喜達屋資本、Sixrh Street Partners及SSW Partners組成有意收購ESR的財團，正為有關收購進行盡職審查，並與銀行聯繫尋求融資。收購財團與ESR股東之間就收購建議的估值呈現分歧。有關收購的討論仍在進行中。包括ESR、收購財團、卡塔爾投資局、PIF及CPPIB均沒有回應彭博的查詢。
ESR股價今日跟隨大市上升，全日收報10.84元，升3.24%。
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