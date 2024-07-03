moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

永明金融首季新造業務首年標準保費按年增逾4倍

香港永明金融今年首季業務強勁增長，該公司行政總裁林嘉言表示，首季新造業務首年標準保費（APE）按年增長469%至22.28億元，同期市場整體APE增長為57%，業務向好帶動公司於保險業界的排名由第9位升至第6位。

林嘉言表示，在岸新造業務呈上升趨勢，今年首季在岸新造業務APE按年升225%，達8.7億元，期內高淨值客戶業務持續增長，高淨值客戶平均保費介乎300至400萬元，今年首季首年保費（FYP）1000萬元或以上的保單佔整體業務25.8%，較去年第4季佔整體業務18.6%有所增長，而今年首季過億元保額保單佔總保額13.3%。

針對高淨值客戶的需求，永明宣布推出「高端增值服務ECO system」，從「身體‧力‧行」三方面建構全方位配套服務予高端客戶，其中包括夥拍互康集團，建構高端醫療網絡，讓客戶透過健康管理服務平台「eSun寶」，使用由香港中文大學醫院、港怡醫院和其他香港私家醫院，以及中國内地私家和三甲公立醫院提供的醫療服務，並開辦傳承學院，與恒生大學專業進修學院合辦的全港首個家族辦公室培訓證書課程，提升旗下理財顧問提供高端服務的實力。

其他報道

【久利生專欄】發展商如何又折返人間？

世紀金花遭聯控悉售持股

世界黃金協會：料下半年金價呈上落市格局 西方國家購買力將成催化劑

喜達屋為首財團 據報邀中東主權投資機構聯手洽購ESR

乘聯分會：中國6月乘用車零售按年跌8% 新能源車增30%

機管局「海空貨物聯運」至今處理貨量近8300噸 貨值逾58億元

「郭老太」鄺肖卿增持新地

政府擬提決議案恢復徵收酒店房租稅

遠展、周企旗下布里斯本Queen's Wharf渡假村8月29日開幕

全日沽空金額減11% 騰訊沽空增8%

恒指收市升209點 波幅、成交、北水齊減 人幣、日圓疲弱

兩新股上市首日 經發物業跌超一成 中贛通信跌近五成

畢馬威：港銀內房貸款質素或續惡化 本港地產商貸款未見明顯撥備

冠忠巴士：最快明年底於機場「航天走廊」 提供無人駕駛電動巴士服務

樂桃航空更新票價類型 10月27日起適用 一文看清三種票價選項

小鵬：MONA M03不會推「的士版」

滬深三大指數午後向下 滬指終止三連升 創板指五連跌

大摩：6月香港零售料跌15%

羚邦新五年大計將於9月AGM公布 印度Ani-One頻道昐今年內設立

半日沽空金額減12% 建行沽空增64%

李寧據報考慮增持李寧

恒指半日升209點 科指升2.5% 中贛通信跌42% 經發物業跌14%

路勁基建美元債 據報獲持有人支持展期

滬深三大指數半日個別走 滬指跌0.4%