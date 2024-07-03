香港永明金融今年首季業務強勁增長，該公司行政總裁林嘉言表示，首季新造業務首年標準保費（APE）按年增長469%至22.28億元，同期市場整體APE增長為57%，業務向好帶動公司於保險業界的排名由第9位升至第6位。
林嘉言表示，在岸新造業務呈上升趨勢，今年首季在岸新造業務APE按年升225%，達8.7億元，期內高淨值客戶業務持續增長，高淨值客戶平均保費介乎300至400萬元，今年首季首年保費（FYP）1000萬元或以上的保單佔整體業務25.8%，較去年第4季佔整體業務18.6%有所增長，而今年首季過億元保額保單佔總保額13.3%。
針對高淨值客戶的需求，永明宣布推出「高端增值服務ECO system」，從「身體‧力‧行」三方面建構全方位配套服務予高端客戶，其中包括夥拍互康集團，建構高端醫療網絡，讓客戶透過健康管理服務平台「eSun寶」，使用由香港中文大學醫院、港怡醫院和其他香港私家醫院，以及中國内地私家和三甲公立醫院提供的醫療服務，並開辦傳承學院，與恒生大學專業進修學院合辦的全港首個家族辦公室培訓證書課程，提升旗下理財顧問提供高端服務的實力。
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