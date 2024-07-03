moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

Vodaone英國與維珍媒體O2達成售部分頻譜協議  料為與3英國合併舖路

英國監管當局正審議長和（0001）旗下英國電訊商3英國和Vodafone英國合併方案，據外電彭博報道指，若然有關交易獲批落實，交易雙方會出售部份頻譜予維珍媒體O2（下稱維珍O2），但是具體出售多少頻譜資源，則未有確定。據稱今次醞釀中的安排，會令幾間英國電訊商更為平等及平衡，同時會令更多消費者得益。這或為3英國及Vodafone英國推進合併交易，再邁前一步。

根據Vodafone英國及維珍O2的聯合聲明，今次雙方協議，為Vodafone英國及3英國的擴大網絡，參與網絡分享協議，維珍一方更可自合併後公司以市價收購頻譜。雙方的網絡分享協議，將會延續超過10年。此舉更有助營造三個具規模的網絡，令英國的流動電訊市場再平衡，亦會將合併後的公司所承諾投資110億英鎊之網絡投資效益，延伸到維珍及移動虛擬網絡營運商（MVNO）。

今次Vodafone英國及維珍的協議，及Vodafone英國和3英國的合併建議，互不統屬，卻料會大幅改進英國電訊市場的零售及批發網絡競爭環境。

該聯合聲明指，今次交易的效果，相當於將Vodafone英國和3英國合併後公司在未來10年承諾投資的110億英鎊，連同維珍一方每年在網絡及服務投資的20億英鎊合併起來。這確保改進移動網絡的連繫性、選擇及競爭。受益者不限於各自公司的消費群，亦令到上以百萬計MVNO客群受惠，並支持正蓬勃發展的英國MVNO市場。

Vodaone英國行政總裁Ahmed Essam表示，透過與維珍的協議，及與3英國合併，他們會為超過5000萬名英國移動用戶的體驗帶來長遠的革新，並提供顯著改善的網絡，提供更多選擇、更好質素及更大網絡覆蓋，受惠者包括零售及MVNO批發客戶，同時透過成章一個強的第三個市場參與者促進競爭，改進頻譜持有狀況，營造在英國流動電訊商之間的公平環境。維珍媒體O2行政總裁Lutz Schüler則稱，新的協議延伸及令現有網絡分享協議得以提升，並且回應了他們對英國監管當局的初步決議所關注的事項，其會繼續與監管機構保持接觸。 

現時英國的流動電訊市場，主要營運者包括英國電訊的EE、Vodafone英國、維珍O2及3英國，另約有50個MVNO營運商。若依Vodafone英國促成的合併及與維珍媒體O2的網絡分享協議，將來會在Vodafone英國與3英國合併體、維珍O2之外，營造新的電訊商，換言之令英國電訊市場維持四大營運商。

其他報道

【久利生專欄】發展商如何又折返人間？

世紀金花遭聯控悉售持股

世界黃金協會：料下半年金價呈上落市格局 西方國家購買力將成催化劑

喜達屋為首財團 據報邀中東主權投資機構聯手洽購ESR

乘聯分會：中國6月乘用車零售按年跌8% 新能源車增30%

機管局「海空貨物聯運」至今處理貨量近8300噸 貨值逾58億元

「郭老太」鄺肖卿增持新地

政府擬提決議案恢復徵收酒店房租稅

遠展、周企旗下布里斯本Queen's Wharf渡假村8月29日開幕

全日沽空金額減11% 騰訊沽空增8%

恒指收市升209點 波幅、成交、北水齊減 人幣、日圓疲弱

兩新股上市首日 經發物業跌超一成 中贛通信跌近五成

畢馬威：港銀內房貸款質素或續惡化 本港地產商貸款未見明顯撥備

冠忠巴士：最快明年底於機場「航天走廊」 提供無人駕駛電動巴士服務

樂桃航空更新票價類型 10月27日起適用 一文看清三種票價選項

小鵬：MONA M03不會推「的士版」

滬深三大指數午後向下 滬指終止三連升 創板指五連跌

大摩：6月香港零售料跌15%

羚邦新五年大計將於9月AGM公布 印度Ani-One頻道昐今年內設立

半日沽空金額減12% 建行沽空增64%

李寧據報考慮增持李寧

恒指半日升209點 科指升2.5% 中贛通信跌42% 經發物業跌14%

路勁基建美元債 據報獲持有人支持展期

滬深三大指數半日個別走 滬指跌0.4%