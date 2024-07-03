根據Vodafone英國及維珍O2的聯合聲明，今次雙方協議，為Vodafone英國及3英國的擴大網絡，參與網絡分享協議，維珍一方更可自合併後公司以市價收購頻譜。雙方的網絡分享協議，將會延續超過10年。此舉更有助營造三個具規模的網絡，令英國的流動電訊市場再平衡，亦會將合併後的公司所承諾投資110億英鎊之網絡投資效益，延伸到維珍及移動虛擬網絡營運商（MVNO）。

今次Vodafone英國及維珍的協議，及Vodafone英國和3英國的合併建議，互不統屬，卻料會大幅改進英國電訊市場的零售及批發網絡競爭環境。

該聯合聲明指，今次交易的效果，相當於將Vodafone英國和3英國合併後公司在未來10年承諾投資的110億英鎊，連同維珍一方每年在網絡及服務投資的20億英鎊合併起來。這確保改進移動網絡的連繫性、選擇及競爭。受益者不限於各自公司的消費群，亦令到上以百萬計MVNO客群受惠，並支持正蓬勃發展的英國MVNO市場。

Vodaone英國行政總裁Ahmed Essam表示，透過與維珍的協議，及與3英國合併，他們會為超過5000萬名英國移動用戶的體驗帶來長遠的革新，並提供顯著改善的網絡，提供更多選擇、更好質素及更大網絡覆蓋，受惠者包括零售及MVNO批發客戶，同時透過成章一個強的第三個市場參與者促進競爭，改進頻譜持有狀況，營造在英國流動電訊商之間的公平環境。維珍媒體O2行政總裁Lutz Schüler則稱，新的協議延伸及令現有網絡分享協議得以提升，並且回應了他們對英國監管當局的初步決議所關注的事項，其會繼續與監管機構保持接觸。

現時英國的流動電訊市場，主要營運者包括英國電訊的EE、Vodafone英國、維珍O2及3英國，另約有50個MVNO營運商。若依Vodafone英國促成的合併及與維珍媒體O2的網絡分享協議，將來會在Vodafone英國與3英國合併體、維珍O2之外，營造新的電訊商，換言之令英國電訊市場維持四大營運商。

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