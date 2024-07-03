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康寧醫院半年錄住院日均開支跌7.8%  門診日均開支增4%

溫州康寧醫院（2120）公布6月底止第二季及半年營運數據顯示，半年計錄得185.23萬住院床日數，按年增加15.2%；連同治療、一般般醫療服務及藥品銷售，每日開支356元（人民幣、下同），按年減少7.8%。在半年內錄得的門診人數則按年減少3%，只有24.31萬人次；平均每次門診開支為442元，按年增加4%。

至於第二季度單季度計，季內錄得近95.54萬住院床日數，按年增加14.1%；連同治療、一般般醫療服務及藥品銷售，每日開支370元（人民幣、下同），按年減少4.9%。在半年內錄得的門診人數則按年減少3%，只有近12.22萬人次；平均每次門診開支為437元，按年減少1.8%。

該集團股價今日收報11.14元，升2.02%。

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