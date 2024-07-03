筆克遠東（0752）主席謝松發指，預計今年中東市場的生意額增長最多，按年增20%至30%。内地市場預計今年生意額增10%至15%，東南亞及香港市場則較爲穩定，預計增幅均為10%。
謝松發表示，中東是一個新的市場，因此發展較快。不過在中東發展生意員工成本較高，高其他地區一至兩成，因人員流動性大，若吸引員工則需要有額外補貼。而内地市場，謝松發預期下半年表現會好過上半年，由於上半年有新春及兩會，導致生意額較少。
至於東南亞市場，謝松發指關注到越來越多的内地企業因關稅問題搬去東南亞開分公司，例如廣汽，筆克亦會根據客戶需要在東南亞配備適合的團隊，例如從内地調團隊過去東南亞與上述企業對接，因而東南亞市場表現預期保持較高增長速度。
另外，謝松發稱，集團看好AI的發展，早已開始布局，目前集團運用AI及大數據系統去管理及審批財務及項目，增加效率。集團亦注重區域化管理模式，注重生意本地化。並且集團逐漸側重發展線上展覽業務，走在行業前列。
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