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保監局：歡迎政府公司遷冊制度立法建議 助海外公司無縫遷港

政府今日就引入公司遷冊制度發表諮詢總結及立法建議，保險業監管局聯同業界持份者表示歡迎。保監局行政總監張雲正表示，保險業界一直呼籲引入制度，容許在本地具相當規模的海外公司將總部無縫遷移至香港，這無疑是對香港作為國際金融中心的競爭力投下信心一票。

張雲正指，遷冊制度將簡化行政程序、減省法律費用、縮短海外公司完成遷冊程序所需的時間，以免對業務運作造成過度干擾，制度將受到正尋求拓展區內版圖、捕捉粵港澳大灣區機遇的保險集團所歡迎，同時為本港發展「總部經濟」注入動力。當局將致力與政府及業界持份者緊密合作，以確保遷冊制度能適時地推出。

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