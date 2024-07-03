財庫局公布最新的立法建議，遷冊可涵蓋四類公司，包括私人股份有限公司、公眾股份有限公司、有股本的私人無限公司，以及有股本的公眾無限公司，沒有包括去年3月諮詢時包括的無股本的擔保有限公司，當局是更聚焦吸引具增值潛力和經濟效益的公司類型。

財庫局公布多項建議遷冊資格準則和程序，便利公司申請遷冊並持續營運，包括 放寬財務報表規定，由原來要求申請日期前三個月內的最新近經審計財務報表，改為至申請日期前12個月內的最新近財務報表。延長撤銷註冊期限，由原來要求經遷冊公司於獲發遷冊證明書起60日內在原註冊地撤銷註冊，延長至120日，並容許公司在有需要時申請進一步延長期限，以增加彈性。

當局亦擬保留公司名稱和商業登記號碼，如公司在遷冊前已在香港設立營業地點並屬根據《公司條例》註冊的非香港公司，其遷冊後可保留原有公司名稱和商業登記號碼。簡化公司成員同意的要求，公司應按照原註冊地法律或組織章程文件規定，如沒有相關規定則應取得至少75%合資格成員的同意決議，以會議或書面方式通過均可。

當局亦會確保金融機構妥善規管，保險業和銀行業相關機構在申請遷冊前，會設置機制要求其先與在港金融監管機構溝通並接受所需評估，以確保妥善的過渡安排。

其他報道

康寧醫院半年錄住院日均開支跌7.8% 門診日均開支增4%

恒生將「Family+户口」升級 推多貨幣扣賬卡

Vodaone英國與維珍媒體O2達成售部分頻譜協議 料為與3英國合併舖路

永明金融首季新造業務首年標準保費按年增逾4倍

【久利生專欄】發展商如何又折返人間？

世紀金花遭聯控悉售持股

世界黃金協會：料下半年金價呈上落市格局 西方國家購買力將成催化劑

喜達屋為首財團 據報邀中東主權投資機構聯手洽購ESR

乘聯分會：中國6月乘用車零售按年跌8% 新能源車增30%

機管局「海空貨物聯運」至今處理貨量近8300噸 貨值逾58億元

「郭老太」鄺肖卿增持新地

政府擬提決議案恢復徵收酒店房租稅

遠展、周企旗下布里斯本Queen's Wharf渡假村8月29日開幕

全日沽空金額減11% 騰訊沽空增8%

恒指收市升209點 波幅、成交、北水齊減 人幣、日圓疲弱

兩新股上市首日 經發物業跌超一成 中贛通信跌近五成

畢馬威：港銀內房貸款質素或續惡化 本港地產商貸款未見明顯撥備

冠忠巴士：最快明年底於機場「航天走廊」 提供無人駕駛電動巴士服務

樂桃航空更新票價類型 10月27日起適用 一文看清三種票價選項

小鵬：MONA M03不會推「的士版」

滬深三大指數午後向下 滬指終止三連升 創板指五連跌

大摩：6月香港零售料跌15%

羚邦新五年大計將於9月AGM公布 印度Ani-One頻道昐今年內設立

半日沽空金額減12% 建行沽空增64%