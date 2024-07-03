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財庫局公布公司遷冊制度公眾諮詢結果及最新立法建議

政府在去年施政報告公布將發展總部經濟，財庫局今年發表公司遷冊制度的公眾諮詢結果及最新立法建議。財庫局長許正宇在網誌撰文，指公司遷冊過程中，可能會被原註冊地就其尚未變現的利潤徵稅，若遷冊後就同類利潤在港亦被徵稅，本港會為公司提供單邊稅收抵免，以消除雙重課稅。當局亦會在《稅務條例》訂定所需的過渡性稅務事宜，明確公司遷冊後的利得稅責任，以便利公司的稅務規劃。

財庫局公布最新的立法建議，遷冊可涵蓋四類公司，包括私人股份有限公司、公眾股份有限公司、有股本的私人無限公司，以及有股本的公眾無限公司，沒有包括去年3月諮詢時包括的無股本的擔保有限公司，當局是更聚焦吸引具增值潛力和經濟效益的公司類型。

財庫局公布多項建議遷冊資格準則和程序，便利公司申請遷冊並持續營運，包括 放寬財務報表規定，由原來要求申請日期前三個月內的最新近經審計財務報表，改為至申請日期前12個月內的最新近財務報表。延長撤銷註冊期限，由原來要求經遷冊公司於獲發遷冊證明書起60日內在原註冊地撤銷註冊，延長至120日，並容許公司在有需要時申請進一步延長期限，以增加彈性。

當局亦擬保留公司名稱和商業登記號碼，如公司在遷冊前已在香港設立營業地點並屬根據《公司條例》註冊的非香港公司，其遷冊後可保留原有公司名稱和商業登記號碼。簡化公司成員同意的要求，公司應按照原註冊地法律或組織章程文件規定，如沒有相關規定則應取得至少75%合資格成員的同意決議，以會議或書面方式通過均可。

當局亦會確保金融機構妥善規管，保險業和銀行業相關機構在申請遷冊前，會設置機制要求其先與在港金融監管機構溝通並接受所需評估，以確保妥善的過渡安排。

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