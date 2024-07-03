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東院首引例狀告進行無牌售股活動  涉案人需賠償兼判罰款

證監會發稿指，東區裁判法院首次就有人違反《證券及期貨條例》第114（3）條進行無牌活動，發出賠償令。涉案人謝浚瑋因為在未獲證監會發牌下，顯示自己就證券交易執行受規管職能的罪名成立。謝浚偉承認控罪，被被判處罰款4800元，並被飭令向一名據稱為投資計劃的受害人之散戶投資者支付5萬元作為賠償。

案情指，謝在2016年4月至2017年6月期間，曾誘使該散戶投資者投資於First Asia Holdings Limited（FAH）發行的所謂美國上市股份，以就FAH及／或First Asia Capital Limited（FAC）籌備FAH股份據稱在香港作第二上市一事提供資金。謝在案中向該投資者提及多項事宜，當中包括一旦FAH成功在港二上市，他所持有的FAH股份的投資價值將會上升100%；及如他擬將投資回報變現，便須將其FAH股份換成一家香港上市公司即時稱PF Group Holdings Limited（8221）的GEM板股份。當該投資者收到PF股份時，PF股價早已大幅下挫。

證監會提醒投資者務必查閱證監會網站內的《持牌人及註冊機構的公眾紀錄冊》，確保提供證券交易服務的公司及人士領有適當的牌照。根據《證券及期貨條例》第114（3）條，受到條例規限下，任何人不得以任何業務形式進行受規管活動及職能，或顯示自己執行該項職能。

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