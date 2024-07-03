證券交易及財富管理金融科技公司富途 （美: FUTU） 宣布，旗下富途大象財富全球資產管理規模突破100億美元，截至今年6月5日，10 個月內錄得超50%的增長。大象財富近一年來基金持倉客戶人數升幅達51%睞。隨着集團全球化以及業務多元化戰略的推進，富途財富管理業務將開拓馬來西亞市場，以加速滲透東南亞。
另外，截至今年6月5日，平台另類資產規模較去年同期增長超1.5倍，另類資產持倉客戶規模增長近3倍。其中被視為避險資產、具長期收益保障的美國國債持倉比例在另類資產類別升幅明顯，於美聯儲降息預期升溫的背景下獲得較高關注。
此外，富途大象財富還將於年內加推智能投顧服務，打造各項個人化的投資體驗。此服務將基於客戶的風險回報預期、個人偏好，提供投資組合結構建議，推薦優質投資策略，自動尋找最優表現的投資組合，還可實現隨行情自動調倉，有效解決個人投資者痛點，減省投資者的時間成本投入。
其他報道
Vodaone英國與維珍媒體O2達成售部分頻譜協議 料為與3英國合併舖路
世界黃金協會：料下半年金價呈上落市格局 西方國家購買力將成催化劑
機管局「海空貨物聯運」至今處理貨量近8300噸 貨值逾58億元
遠展、周企旗下布里斯本Queen's Wharf渡假村8月29日開幕
畢馬威：港銀內房貸款質素或續惡化 本港地產商貸款未見明顯撥備