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減息預期增 標指納指新高 道指跌23點 金龍指數個半月最大升幅

美債息回軟，債息倒擴闊，金龍指數見個半月最大升幅，標指納指創即市及收市新高。美國服務業等經濟數據疲軟，增強減息憧憬。聯儲局6月會議紀要顯示，官員們正在等待更多支持通脹降溫的證據，但對於高利率應該持續多長時間存在意見分歧。紐約聯儲行長在演講中反駁了有關疫情以來自然利率已上升的言論，稱長期中性利率持續處於低位。

道瓊斯工業平均指數收跌23點，跌幅0.07%，報39308點。標普500指數收漲28點，升幅0.51%，報5537點。納斯達克綜合指數收漲159點，或0.89%，報18188點。

聯合健康跌1.68%，報489.89美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累54點，而Salesforce升1.86%，報260.95元，貢獻道指31點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報221.55元，升0.58%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報185.82元，升0.31%，亞馬遜(美：AMZN)收市報197.59元，跌1.2%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報509.96元，升0.09%，英偉達(美：NVDA)收市報128.28元，升4.57%，微軟(美：MSFT)收市報460.77元，升0.32%，Tesla (美：TSLA)收市報246.39元，升6.54%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.74%，報514點。德國DAX指數收漲1.16%，報18374點；法國CAC 40指數漲1.25%，報7632點；英國富時100指數收漲0.62%，報8171點。

納斯達克中國金龍指數收漲3.32%，報6026點。

美國2年期債息曾跌最多1.54%，是6月18日後最大跌幅，當日跌幅為1.66%。低見4.6683厘，是6月28日4.6601厘後最低。收市報4.7059厘，是6月14日後收市新低，當日報4.7044厘。連跌2日，累計跌0.0498厘，對上一次連跌2日是6月24日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是6月24日。

美國10年期債息曾跌最多2.13%，是6月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.2%。低見4.3371厘，是6月28日4.2591厘後最低。收市報4.3587厘，是6月27日後收市新低，當日報4.2864厘。連跌2日，累計跌0.1026厘，對上一次連跌2日是6月24日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是6月24日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至35.924基點，是6月28日43.038基點後最闊。收市報35.343基點，是6月28日後收市最闊，當日報35.946基點。連續兩日擴闊，累計5.494基點，對上一次連跌2日是6月25日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是6月25日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至105.378基點，是6月28日110.948基點後最闊。收市報103.415基點，是6月27日後收市最闊，當日報108.906基點。連跌2日，累計跌13.091點，對上一次連跌2日是6月12日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是6月19日。

金龍指數曾升最多3.8%，是5月13日後最大升幅，當日升幅為4.25%。高見6054.28點，是6月17日6076.96點後最高。收市報6026.02點，是6月17日後收市新高，當日報6048.76點。連升3日，累計升284.22點，對上一次連升3日是5月17日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月6日。

道指曾跌最多0.26%，是6月28日後最大跌幅，當日跌幅為0.58%。低見39230.86點，是7月2日39085.69點後最低。

標指曾升最多0.55%，是7月2日後最大升幅，當日升幅為0.63%。高見5539.27點，創紀錄新高。收報5537.02點，升0.51%，創收市價計新高。連升3日，累計升76.54點，對上一次連升3日是6月27日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是6月27日。

納指曾升最多0.88%，是7月1日後最大升幅，當日升幅為0.91%。高見18188.3點，創上市新高。收報18188.3點，升0.88%，創收市價計新高。連升3日，累計升455.7點，對上一次連升3日是6月27日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是6月27日。

 

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