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港股ADR升89點 夜期高水33點 亞股個別發展

美股向上，港股ADR升89點或0.5%，報18068點，即月恒指夜期升152點，報18012點，夜期高水33點。南水上日流出14.02億元人民幣。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.89%，折合報380.9元；阿里巴巴（9988）升2.56%，折合報73.77元；美團（3690）升4.24%，折合報117.93元；匯控（0005）跌0.4%，折合報68.57元；建行（0939）跌0.86%，折合報5.81元。

美股今晚休市，道期現升0.022%；標期現跌0.01%；納期現跌0.03%。日本東證指數現升0.56%；韓國KOSPI指數現升0.86%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升1.03%。

VIX指數隔晚升0.49%或0.06點，報12.09點。

紐油現跌0.35%或0.29美元，報83.58美元；布油現跌0.3%或0.27美元，報87.07美元；金價現升0.03%或0.89美元，報2357.09美元；LME 銅期貨隔晚升2.02%或195.5美元，報9868美元。比特幣現升1.3%或776.06美元，報60318.76美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報4.3587厘。

今日焦點股份可留意：

平保按例對陸金所（6623）提要約收購，表明無意私有化。

正榮地產（6158）6月合約銷售按年跌逾64%。

雅居樂（3383）6月預售金額跌逾77%至8億人幣。

阿里（9988）：淘寶升級「小時達」業務，大規模接入餓了麼零售商家。

筆克遠東（0752）謝松發：預計中東市場今年生意額按年增兩至三成。

融信中國（3301）上半年合約銷售額跌逾65%。

康寧醫院（2120）半年錄住院日均開支跌7.8%，門診日均開支增4%。

Vodaone英國與維珍媒體O2達成售部分頻譜協議，料為與長和（0001）旗下3英國合併舖路。

世紀金花（0162）遭聯控悉售持股。

喜達屋為首財團，據報邀中東主權投資機構聯手洽購ESR（1821）

「郭老太」鄺肖卿增持新地（0016）

遠展（0035）、周企旗下布里斯本Queen's，Wharf渡假村8月29日開幕。

 

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