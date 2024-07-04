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本港6月PMI連續兩個月低於50 見年半新低

標普全球公布，6月香港特區採購經理指數(PMI®) 經季節調整後，由5月的49.2降至48.2，是2022年9月後最低，當月報48點。6月PMI連跌3個月，同時亦是連續第二個月低於50，反映營商環境持續變弱。

報告指，隨着新訂單與營商活動縮減，香港特區私營經濟於2024年中段持續轉差。市況疲弱加上競爭愈趨白熱化，帶動業者的悲觀情緒，導致6月份就業再度緊縮。另一方面，採購價格通脹捲土重來，因而令整體投入成本上升較5月加快，企業於是調高產出售價。

私營企業於6月連續兩月減產，緊縮程度逾兩年最快，業者將此歸因於新增訂單進一步萎縮。再者，來自中國內地和海外客戶的新訂單量亦於今年年中下滑。受訪業者透露，本地及外部經濟疲弱，加上競爭日益激烈，因此銷路受到影響。就新增訂單和產量而言，兩者都以製造業的跌幅最為明顯。

由於新訂單減少，因此積壓工作也連續9個月去化，更有個別公司縮編裁員，這從就業水平連續兩月下降可以反映。

展望前景，香港特區企業普遍看淡，擔憂競爭加劇和經濟低迷，但仍有多家公司看好需求前景，並繼而積極採購，故整體悲觀情緒已淡化至7個月低位，而採購數量也顯著增加。

在供應商供貨表現改善的支持下，企業的庫存水平亦見提高。

價格方面，6月的投入成本上漲，升幅由採購價格與員工薪資兩者帶動。原材料價格向上，導致整體採購價格創3月以來的最大升幅。至於員工薪資，也攀至4個月高位。有見及此，香港特區私營企業沒有追隨上月由升轉微跌的步伐，反而調高售價。總的來說，產出價格的升幅不大，符合長期平均值。

標普全球市場財智經濟研究部副總監 Jingyi Pan 表示，「香港特區 PMI調查資料顯示，新訂單與產量於6月跌幅擴大，反映最新一月的營商環境轉差。在經濟低迷之下，加上區內競爭加劇，企業似乎正在掙扎邊緣」。

Jingyi Pan 表示，「不過，負面情緒已於最新調查期內大大冲淡，而企業繼續大幅增購投入品，反映對後市復蘇存有希望。與此同時，就業水平的下跌幅度並不太大。香港特區企業對前景擔憂，當中包括成本升幅可能蠶食市場需求等因素。雖然成本通脹仍低於平均水平，但成本壓力重燃產出價格通脹的訊號已於6月出現，因此值得端視進一步的成本升幅將對需求有何影響」。

 

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