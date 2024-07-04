恒指今早高開101點或0.57%，報18079點，大市成交金額21億元；國指今早高開30點或0.48%，報6486點。恒生科技指數開市報3692點，升1.81%。上升股份比例為10.88%，下跌為2.32%，無升跌為86.78%。