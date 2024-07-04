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恒指高開101點 重上18000點 升穿10天線、20天線 科指升1.8%

恒指今早高開101點或0.57%，報18079點，大市成交金額21億元；國指今早高開30點或0.48%，報6486點。恒生科技指數開市報3692點，升1.81%。上升股份比例為10.88%，下跌為2.32%，無升跌為86.78%。

藍籌54隻升，4隻下跌，24隻無升跌。美團（3690）升2.39%，報119.9元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）跌6.38%，報5.43元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，1隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報32.45元，升7.81%；跌幅最大的是海爾智家（6690）開市報24.65元，跌1%。

恒指升穿10天線(17981.69點)、20天線(18076.81點)。科指升穿10天線(3649.37點)，上試20天線(3702.35點)。

和黃醫藥（0013）：他澤司他中國新藥上市申請獲受理。開市報27.55元，無升跌。

平保按例對陸金所（6623）提要約收購，表明無意私有化。開市報11.8元，跌4.07%。

正榮地產（6158）6月合約銷售按年跌逾64%。無成交，報0.068元。

雅居樂（3383）6月預售金額跌逾77%至8億人幣。開市報0.56元，跌1.75%。

阿里（9988）：淘寶升級「小時達」業務，大規模接入餓了麼零售商家。開市報73.4元，升1.66%。

筆克遠東（0752）謝松發：預計中東市場今年生意額按年增兩至三成。無成交，報1.86元。

融信中國（3301）上半年合約銷售額跌逾65%。無成交，報0.169元。

康寧醫院（2120）半年錄住院日均開支跌7.8%，門診日均開支增4%。無成交，報11.14元。

Vodaone英國與維珍媒體O2達成售部分頻譜協議，料為與長和（0001）旗下3英國合併舖路。開市報38.1元，升0.4%。

世紀金花（0162）遭聯控悉售持股。開市報0.1元，升1.01%。

喜達屋為首財團，據報邀中東主權投資機構聯手洽購ESR（1821）。開市報11.16元，升2.95%。

「郭老太」鄺肖卿增持新地（0016）。開市報67.95元，升1.19%。

遠展（0035）、周企旗下布里斯本Queen's，Wharf渡假村8月29日開幕。開市報1.11元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，兗煤澳洲（3668）創52周高，見37.75元，開市報37.75元，升1.34%；港燈－ＳＳ（2638）創52周高，見5.1元，開市報5.1元，無升跌；C-LINK SQ（2950）無成交，報0.255元；鼎石資本股權（2951）無成交，報0.92元；中國寶力科技（2953）無成交，報0.27元；兗煤澳大利亞（3668）創52周高，見37.75元，開市報37.75元，升1.34%。

破頂指數成份股包括，華潤電力（0836）創52周高，見25.3元，開市報25.3元，升1.81%。

破底股方面

創上市新低，包括亞信科技（1675）低見6.62元，開市報6.62元，跌5.02%。

異動股

上升異動股，包括，國開國際投資（1062）開市報0.092元，升15%；金涌投資（1328）開市報0.1元，升14.94%；官醞控股（8513）開市報0.108元，升13.68%；企展控股（1808）開市報5.49元，升13.43%；國鴻氫能（9663）開市報11元，升10%；萬里印刷（8385）開市報0.138元，升9.52%；長久股份（6959）開市報43.95元，升8.79%；樂享集團（6988）開市報0.11元，升7.84%；小鵬（9868）開市報32.45元，升7.81%。

下跌異動股，包括，大健康國際（2211）開市報0.062元，跌10.14%；經發物業（1354）平上市低位6.1元，開市報6.1元，跌8.13%；冠轈控股（1872）開市報0.31元，跌7.46%；新城悅（1755）開市報3.03元，跌6.77%；天譽置業（0059）開市報0.014元，跌6.67%；澳達控股（9929）開市報0.044元，跌6.38%；建行（0939）開市報5.43元，跌6.38%；中信銀行（0998）開市報4.83元，跌6.03%。

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