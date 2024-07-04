幾位政策制定者維持了在通脹保持高位時加息的意願，儘管近期跡象顯示抗通膨已經取得了一定進展。會議紀要顯示，「與會者指出在經濟前景，和維持限制性政策立場多久為宜的問題上存在不確定性」。

另外，會議紀要顯示，隨著實現就業和通脹目標的風險趨於平衡，官員們對勞動力市場的看法愈來愈謹慎。雖然美國經濟繼續以穩健的步伐增長，但失業率近幾個月來略有上升。三藩市聯儲行長Mary Daly上周警告稱，勞動力市場接近拐點，若進一步放緩可能帶來更高的失業率。

會議紀要亦顯示，官員們仍在爭論聯儲局貨幣政策對經濟的抑制程度。「一些人表示，經濟持續強勁以及其他因素可能意味著長期均衡利率高於之前的評估，在這種情況下貨幣政策立場和整體金融狀況可能不如表面的那樣具有限制性」。

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