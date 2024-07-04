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黃傑龍：今年關七店開七店 否認「逢四退一」說法

叙福樓（1978）主席黃傑龍在個人Facebook專頁發文，否認了紀惠集團行政總裁及副主席湯文亮指其開關店「逢四退一」說法，更非「只剩十二間餐廳繼續經營」。

黃傑龍強調，截至7月4日，以上市公司叙福樓計，共12個品牌58間分店，例如牛角21間、牛角buffet 6間、MMC牛涮鍋 7間、The Matcha Tokyo 9間、溫野菜 4間、牛角次男坊3間、好呷/和平飯店/永華日常各2間（共6間）、還有最耐歷史其父親經營時代已有的煲仔王及最新人氣日本品牌、位於IFC的挽肉與米。

他表示，「消費市道唔好係你知我知單眼佬都知，有出下街都見到感受到的。 」公司今年已經決定了結業的共7間，包括3、4月結業的2間牛涮鍋及上星期公佈的「一次4間」。

但黃傑龍同時表示，今年已100%肯定會開的剛剛也是7間，包括今年初開的沙田第一城牛角及上星期己開的MOKO牛角等，未來快開的有大本型及黃大仙中心MMC牛涮鍋，以上新開的都是全新形象店，九月會開香港機場The Matcha Tokyo，年尾K11開溫野菜。還有好幾間新店最後商談中有機會今年開的。 

黃傑龍指，「在市道不景下今年比較保守，分店數不會大增有開有關，而且要關的也不會猶豫，由於公司完全沒有借錢反而有較大量現金，在高息環境下繼續善用資金進行分店佈局轉型，投資未來。」