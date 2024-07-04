moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌6日 逾兩個月最長跌浪

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌6日，跌0.14點子至4.5128%，是6月14日後最低，當日報4.50881%。對上一次連跌6日是4月24日，當日拆息報3.96542%。

港元現報7.8095元升值3點子，曾貶值最多16點子，報7.8114元，亦曾升值最多7點子，報7.8091元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升88.1點子至5.13833%，是4月30日後最高；1星期HIBOR跌4.62點子至4.39571%，是6月21日後最低；2星期HIBOR跌4.13點子至4.41179%，是6月14日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.48點子至4.72417%，是6月5日後最低；6個月期HIBOR跌0.07點子至4.8256%，是7月2日後最低；12個月期HIBOR跌0.07點子至4.95375%，是5月20日後最低。

美元指數現報105.322貶值0.081點或0.08%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.4464%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8869%，終止單日收窄，利差是2024年6月19日後最闊，當日差距為-0.9279%。

對上一次終止單日收窄，是2024年6月26日，當日利差報-0.7584%。

其他報道

黃傑龍：今年關七店開七店 否認「逢四退一」說法

聯儲局會議紀要顯示 官員對高利率政策持不同意見

人氣角色KUROMI登陸元朗YOHO系商場

美國貨幣市場基金資產規模再創新高

積金評級：上半年強積金回報5.16% 五年來最好開局 人均賺1.25萬元

「美國政界女股神」佩洛西購入博通及Nvidia 沽特斯拉及VISA持股

恒指高開101點 重上18000點 升穿10天線、20天線 科指升1.8%

本港6月PMI連續兩個月低於50 見年半新低

和黃醫藥：他澤司他中國新藥上市申請獲受理

港股ADR升89點 夜期高水33點 亞股個別發展

減息預期增 標指納指新高 道指跌23點 金龍指數個半月最大升幅

北水增持京基金融國際 減持聯合能源