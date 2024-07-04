港元現報7.8095元升值3點子，曾貶值最多16點子，報7.8114元，亦曾升值最多7點子，報7.8091元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升88.1點子至5.13833%，是4月30日後最高；1星期HIBOR跌4.62點子至4.39571%，是6月21日後最低；2星期HIBOR跌4.13點子至4.41179%，是6月14日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.48點子至4.72417%，是6月5日後最低；6個月期HIBOR跌0.07點子至4.8256%，是7月2日後最低；12個月期HIBOR跌0.07點子至4.95375%，是5月20日後最低。

美元指數現報105.322貶值0.081點或0.08%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.4464%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8869%，終止單日收窄，利差是2024年6月19日後最闊，當日差距為-0.9279%。

對上一次終止單日收窄，是2024年6月26日，當日利差報-0.7584%。

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