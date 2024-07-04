港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌6日，跌0.14點子至4.5128%，是6月14日後最低，當日報4.50881%。對上一次連跌6日是4月24日，當日拆息報3.96542%。
港元現報7.8095元升值3點子，曾貶值最多16點子，報7.8114元，亦曾升值最多7點子，報7.8091元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升88.1點子至5.13833%，是4月30日後最高；1星期HIBOR跌4.62點子至4.39571%，是6月21日後最低；2星期HIBOR跌4.13點子至4.41179%，是6月14日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.48點子至4.72417%，是6月5日後最低；6個月期HIBOR跌0.07點子至4.8256%，是7月2日後最低；12個月期HIBOR跌0.07點子至4.95375%，是5月20日後最低。
美元指數現報105.322貶值0.081點或0.08%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.4464%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8869%，終止單日收窄，利差是2024年6月19日後最闊，當日差距為-0.9279%。
對上一次終止單日收窄，是2024年6月26日，當日利差報-0.7584%。
其他報道
積金評級：上半年強積金回報5.16% 五年來最好開局 人均賺1.25萬元
「美國政界女股神」佩洛西購入博通及Nvidia 沽特斯拉及VISA持股
恒指高開101點 重上18000點 升穿10天線、20天線 科指升1.8%
減息預期增 標指納指新高 道指跌23點 金龍指數個半月最大升幅