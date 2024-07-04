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恒指半日升9點 科指升0.48% 20天線得而復失

美股今晚休市，美期輕微向下，隔晚美股再創新高，亞股普遍上升，台股再度邁向紀錄新高，日本東證指數一度觸及紀錄高位，新加坡海峽時報指數邁向四日連漲和兩年來收盤高位。南水上日流出14.02億元人民幣。A股逆市向下，拖累恒指一度倒跌8點，半日收市升9點。

恒指今早高開101點，高位升154點，低位跌8點，高低波幅164點。上升股份比例為19.25%，下跌為29.11%，無升跌為51.63%。

恒指半日升9點或0.05%，報17988點，大市成交金額509億元；國指升1點或0.03%，報6457點。恒生科技指數收報3644點，升0.48%。

藍籌股成交金額253.62億元，佔大市成交49.82%；科指成份股成交金額132.11億元，佔大市成交25.95%；國指成份股成交金額239.42億元，佔大市成交47.03%。

24隻雙櫃台股，總成交0.3億元人民幣，相當於約0.32億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少34.85%，至59.52億元，佔大市成交11.67%。牛熊證成交金額26.01億元，減少47.06%；窩輪成交金額33.51億元，減少20.63%。

藍籌33隻升，46隻下跌，3隻無升跌。紫金礦業（2899）升3.55%，收報17.52元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）跌5.34%，收報5.49元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，12隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報37.85元，升5.73%；跌幅最大的是快手（1024）收報45.15元，跌3.83%。

恒指曾跌穿10天線(17972.54點)，20天線(18072.24點)得而復失。科指失守10天線(3644.55點)，20天線(3699.94點)得而復失。

北水南下合計淨流入18.76億元，較上日減少48.51%，連續第7日流入，累計流入229.24億元，對上一次連續7日淨流入是5月24日。

和黃醫藥（0013）：他澤司他中國新藥上市申請獲受理。收報27.35元，跌0.73%。

平保按例對陸金所（6623）提要約收購，表明無意私有化。收報12.14元，跌1.3%。

正榮地產（6158）6月合約銷售按年跌逾64%。收報0.062元，跌8.82%。

雅居樂（3383）6月預售金額跌逾77%至8億人幣。收報0.54元，跌5.26%。

阿里（9988）：淘寶升級「小時達」業務，大規模接入餓了麼零售商家。收報73.25元，升1.45%。

筆克遠東（0752）謝松發：預計中東市場今年生意額按年增兩至三成。創52周高，見1.9元，收報1.89元，升1.61%。

融信中國（3301）上半年合約銷售額跌逾65%。收報0.169元，無升跌。

康寧醫院（2120）半年錄住院日均開支跌7.8%，門診日均開支增4%。收報11.1元，跌0.36%。

Vodaone英國與維珍媒體O2達成售部分頻譜協議，料為與長和（0001）旗下3英國合併舖路。收報37.7元，跌0.66%。

世紀金花（0162）遭聯控悉售持股。收報0.1元，升1.01%。

喜達屋為首財團，據報邀中東主權投資機構聯手洽購ESR（1821）。收報11.24元，升3.69%。

「郭老太」鄺肖卿增持新地（0016）。見52周低66.55元，收報66.6元，跌0.82%。

遠展（0035）、周企旗下布里斯本Queen's，Wharf渡假村8月29日開幕。收報1.1元，跌0.9%。

破頂股表現

破頂股包括，昇能集團（2459）創上市新高，見15.86元，收報15.3元，升6.4%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見34.14元，收報34.14元，升1.31%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見384.1元，收報384.1元，升0.81%；安碩印度（2836）創上市新高，見42.3元，收報42.24元，升0.57%；Ａ南方元宇宙（3034）創上市新高，見8.845元，收報8.845元，升0.74%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見16.18元，收報16.18元，升1.38%；華夏納指（3086）創上市新高，見41.04元，收報41.02元，升0.79%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見16.35元，收報16.3元，升0.25%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1060.45元，收報1060.1元，升0.03%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見22元，收報22元，升0.73%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1136.45元，收報1136.45元，升0.06%；邁富時（2556）創上市新高，見90.4元，收報83.8元，跌1.99%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見83.5元，收報83.2元，升10.86%；鴻騰（6088）創52周高，見3.79元，收報3.72元，升6.59%；L'OCCITANE（0973）創52周高，見33.5元，收報33.4元，無升跌；太古（0019）創52周高，見72.7元，收報72.45元，升2.55%；翠華控股（1314）創52周高，見0.248元，收報0.242元，升1.26%。

破頂指數成份股包括，工行（1398）創52周高，見4.85元，收報4.83元，升2.11%；中石化（0386）創52周高，見5.35元，收報5.34元，升1.52%；中石油（0857）創52周高，見8.5元，收報8.45元，升0.48%；華潤電力（0836）創52周高，見25.45元，收報25.2元，升1.41%。

破底股方面

26隻股份創上市新低，其中十隻包括，金科服務（9666）低見6.7元，收報6.75元，跌3.98%；九毛九（9922）低見3.75元，收報3.78元，跌4.79%；信能低碳（0145）低見0.144元，收報0.151元，跌1.31%；延長石油國際（0346）低見0.31元，收報0.31元，跌8.82%；滿地科技股份（1400）低見0.053元，收報0.053元，跌14.52%；方達控股（1521）低見0.67元，收報0.77元，跌1.28%；亞信科技（1675）低見6.56元，收報6.63元，跌4.88%；宏基集團控股（1718）低見0.475元，收報0.49元，跌1.01%；卓航控股（1865）低見0.021元，收報0.022元，無升跌；ＥＰＲＩＮＴ集團（1884）低見0.139元，收報0.139元，跌4.14%。

39隻股份創52周低，其中十隻包括，六福集團（0590）低見15.74元，收報15.78元，跌1.99%；周生生（0116）低見7.1元，收報7.13元，無升跌；新鴻基地產（0016）低見66.55元，收報66.6元，跌0.82%；大快活（0052）低見7.66元，收報7.74元，跌0.13%；恒隆地產（0101）低見6.51元，收報6.53元，跌1.51%；新地（0016）低見66.55元，收報66.6元，跌0.82%；農夫山泉（9633）低見35.15元，收報35.4元，跌0.7%；中升（0881）低見10.96元，收報11元，跌1.61%；國際家居零售（1373）低見1.21元，收報1.23元，跌0.81%；福萊特玻璃（6865）低見10.66元，收報10.68元，跌2.2%。

異動股

上升異動股，包括，萬里印刷（8385）收報0.18元，升42.86%；意馬國際（0585）收報0.44元，升37.5%；浙江聯合投資（8366）收報0.016元，升33.33%；烯石電車新材料（6128）收報0.137元，升28.04%；朝威控股（8059）收報0.014元，升27.27%；亞積邦租賃（1496）收報0.134元，升21.82%；ITP HOLDINGS（8446）收報0.222元，升19.35%；新世紀醫療（1518）收報0.87元，升19.18%；交大慧谷（8205）收報0.2元，升16.96%；蓮和醫療（0928）收報0.078元，升14.71%；億仕登控股（1656）收報1.77元，升14.19%。

下跌異動股，包括，ＧＢＡ集團（0261）收報0.255元，跌29.17%；長久股份（6959）收報33.25元，跌17.7%；堅寶國際（0675）收報0.35元，跌17.65%；經發物業（1354）創上市新低，見5.3元，收報5.5元，跌17.17%；劍虹集團控股（1557）收報0.3元，跌16.67%；強泰環保（1395）收報0.101元，跌16.53%；中國集成控股（1027）收報0.46元，跌16.36%；宋都服務（9608）收報0.208元，跌15.45%；滿地科技股份（1400）創上市新低，見0.053元，收報0.053元，跌14.52%；倢冠控股（8606）收報0.067元，跌14.1%；駿東控股（8277）收報0.241元，跌13.93%。

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