美股今晚休市，美期輕微向下，隔晚美股再創新高，亞股普遍上升，台股再度邁向紀錄新高，日本東證指數一度觸及紀錄高位，新加坡海峽時報指數邁向四日連漲和兩年來收盤高位。南水上日流出14.02億元人民幣。A股逆市向下，拖累恒指一度倒跌8點，半日收市升9點。