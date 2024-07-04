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智安投：在港推私人財富服務 五分三投資訂單流向另類資產

網上財富管理平台Endowus智安投宣布，在香港推出智安投私人財富（Endowus Private Wealth，簡稱EPW），提供度身訂造的財富顧問服務，以滿足市場上專業投資者（Professional Investors或PIs）、家族辦公室和機構的個性化投資需求。

Endowus智安投表示，EPW客戶現在能夠在同一界面中查看並「一鍵認購」半流動和全流動的另類投資產品。當中大部份過往僅向高資產淨值個人投資者開放，並需要透過優先理財和私人銀行的客戶關係經理或財務顧問認購。

該功能推出兩個月，Endowus智安投觀察到，應用程式內五分之三的投資訂單流向另類資產。同期，在應用程式直接購買另類投資的比例，上升至另類投資的總資產諮詢（AUA）規模近一半。

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