Endowus智安投表示，EPW客戶現在能夠在同一界面中查看並「一鍵認購」半流動和全流動的另類投資產品。當中大部份過往僅向高資產淨值個人投資者開放，並需要透過優先理財和私人銀行的客戶關係經理或財務顧問認購。

該功能推出兩個月，Endowus智安投觀察到，應用程式內五分之三的投資訂單流向另類資產。同期，在應用程式直接購買另類投資的比例，上升至另類投資的總資產諮詢（AUA）規模近一半。

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