新一線城市杭州多次搶先出招救樓市，該市富陽區今日再使出多招，包括由該區住建局及區財政局牽頭鼓勵房企促銷，在今年4月1日至12月31日期間，首次預售項目季度內銷售2萬平方米及以上的，給予銷售面積每平方米10元獎勵；超出3萬平方米及以上部分給予每平方米20元獎勵。
在售項目季度按季上漲10%及以上，給予銷售面積每平方米10元獎勵；按季上漲20%及以上部分，給予銷售面積每平方米20元獎勵。
同時在上述期間，鼓勵單位職工團購。包括在富機關、企業、村單位組織職工、村民在本區團購3套、5套及以上新建商品住宅的，在辦理好不動產權證後，分別給予購房職工實際購房總價1%、1.5%的補貼，補貼金額不超過實際繳納契稅金額的50%。
另外，由區教育局及區住建局牽頭，自2024年起至2026年4月30日，適齡少年、兒童父母取得新建住宅商品房不動產證但不符合原政策時限要求，即當年4月30日及之前取得不動產權證不滿一年，或者其父母在規定時間內購買新建住宅商品房簽訂正式購房合同並全款支付的，有新生入學需求的先向區住建局提出房產條件核實申請，核實後再由區教育局核驗入學報名。
錄取時，已辦理不動產權證者優先於僅簽訂合同者，同時分別根據其父母名下不動產權證辦理時間、合同簽訂時間先後，在原有政策結束招生後根據公辦學校學位餘額情況進行統籌安排。
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