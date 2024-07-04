就業市場持續緊張，失業率在2024年第三季預計維持在3%水平，並預計2024 年第三季私人消費開支自疫情減退以來首次輕微負增長，2024年 4月及5月零售業銷貨額比去年同期分別下跌16.5%及 12.9%，反映零售業前景嚴峻，部份原因是市民消費模式改變及境外消費急升。

儘管美國聯儲局減息幅度雖較遜預期，預料仍能提供輕微增長動力，預料2024年第三季實質 GDP增長為2.3%，預計2024全年經濟增長將有2.3%，與早前發布的預測保持一致。

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