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港大料次季港GDP放緩至2% 全年經濟增長預測維持2.3%

港大香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目今天（7月4日）發表高頻宏觀經濟預測，指2024年第一季香港經濟增長2.7%，低於2023年全年的3.3%，預期2024年第二季香港經濟增長進一步放緩至2%，反映香港本地需求減慢。 

就業市場持續緊張，失業率在2024年第三季預計維持在3%水平，並預計2024 年第三季私人消費開支自疫情減退以來首次輕微負增長，2024年 4月及5月零售業銷貨額比去年同期分別下跌16.5%及 12.9%，反映零售業前景嚴峻，部份原因是市民消費模式改變及境外消費急升。

儘管美國聯儲局減息幅度雖較遜預期，預料仍能提供輕微增長動力，預料2024年第三季實質 GDP增長為2.3%，預計2024全年經濟增長將有2.3%，與早前發布的預測保持一致。

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