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恒指收市升49點 成交近3個月最少 北水、恒指波幅逾一周低

美股今晚休市，美期輕微向下，隔晚美股再創新高，亞股今早普遍跟升。三中全會前，南水上日流出14.02億元人民幣，A股今日全日向下，拖累恒指一度倒跌36點，收市升49點，連升4日，累升311點。美股休市，大市成交跌穿千億，減至907億元，見近3個月最少，北水流入亦見一周最少，恒指波幅不足200點，兩周最少。

恒指今早高開101點，高位升154點，低位跌36點，高低波幅191點。上升股份比例為25.48%，下跌為36.09%，無升跌為38.42%。

恒指收市升49點或0.28%，報18028點，大市成交金額907億元，較上日減少20.04%，是4月9日829.34億元成交後最少；國指升15點或0.23%，報6470點。恒生科技指數收報3649點，升0.63%。

藍籌股成交金額479.72億元，佔大市成交52.89%；科指成份股成交金額236.4億元，佔大市成交26.06%；國指成份股成交金額445.26億元，佔大市成交49.09%。

24隻雙櫃台股，總成交0.57億元人民幣，相當於約0.61億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少27.18%，至66.53億元，佔大市成交7.32%。牛熊證成交金額29.83億元，減少39.29%；窩輪成交金額36.7億元，減少13.08%。

藍籌40隻升，36隻下跌，6隻無升跌。攜程（9961）升4.38%，收報395.6元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）跌4.48%，收報5.54元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，13隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報37.6元，升5.03%；跌幅最大的是快手（1024）收報44.8元，跌4.58%。

恒指曾跌穿10天線(17976.54點)，曾升穿20天線(18074.24點)。科指曾跌穿10天線(3645.1點)，曾升穿20天線(3700.21點)。

北水南下合計淨流入9.45億元，較上日減少74.05%，淨流入金額是2024年6月25日3.23億元後最少。連續第7日流入，累計流入219.93億元，對上一次連續7日淨流入是5月24日。

三大指數表現

恒指曾升最多0.86%，是7月3日後最大升幅，當日升幅為1.4%。高見18133.3點，是6月26日18156.35點後最高。收市報18028.28點，是6月26日後收市新高，當日報18089.93點。連升4日，累計升311.81點，對上一次連升4日是4月25日。第1日陰燭。

科指曾升最多2.31%，是7月3日後最大升幅，當日升幅為2.8%。高見3710.87點，是6月21日3734.62點後最高。收市報3649.67點，是6月26日後收市新高，當日報3689.68點。連升2日，累計升110.54點，對上一次連升2日是6月4日。第1日陰燭。

國指曾升最多0.86%，是7月3日後最大升幅，當日升幅為1.51%。高見6511.24點，是6月25日6522.4點後最高。收市報6470.86點，是6月26日後收市新高，當日報6477.24點。連升4日，累計升146.81點，對上一次連升4日是4月25日。第1日陰燭。

午後消息股表現

大摩：料理想汽車（2015）未來15日有七至八成機會股價上揚。收報80.8元，升3.92%。

商湯（0020）：首個「可控人物視頻」生成大模型Vimi已開放預約。收報1.61元，跌0.62%。

今早及隔晚消息股表現

和黃醫藥（0013）：他澤司他中國新藥上市申請獲受理。收報27.25元，跌1.09%。

平保按例對陸金所（6623）提要約收購，表明無意私有化。收報12.04元，跌2.11%。

正榮地產（6158）6月合約銷售按年跌逾64%。收報0.065元，跌4.41%。

雅居樂（3383）6月預售金額跌逾77%至8億人幣。收報0.54元，跌5.26%。

阿里（9988）：淘寶升級「小時達」業務，大規模接入餓了麼零售商家。收報73.15元，升1.32%。

筆克遠東（0752）謝松發：預計中東市場今年生意額按年增兩至三成。創52周高，見1.9元，收報1.89元，升1.61%。

融信中國（3301）上半年合約銷售額跌逾65%。收報0.167元，跌1.18%。

康寧醫院（2120）半年錄住院日均開支跌7.8%，門診日均開支增4%。收報11元，跌1.26%。

Vodaone英國與維珍媒體O2達成售部分頻譜協議，料為與長和（0001）旗下3英國合併舖路。收報37.9元，跌0.13%。

世紀金花（0162）遭聯控悉售持股。收報0.1元，升1.01%。

喜達屋為首財團，據報邀中東主權投資機構聯手洽購ESR（1821）。收報11.2元，升3.32%。

「郭老太」鄺肖卿增持新地（0016）。見52周低66.4元，收報66.65元，跌0.74%。

遠展（0035）、周企旗下布里斯本Queen's，Wharf渡假村8月29日開幕。收報1.13元，升1.8%。

破頂股表現

破頂股包括，昇能集團（2459）創上市新高，見15.86元，收報14.88元，升3.48%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見34.28元，收報34.28元，升1.72%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見384.1元，收報383.1元，升0.55%；安碩印度（2836）創上市新高，見42.32元，收報42.26元，升0.62%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見85.52元，收報85.52元，升1.59%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2179元，收報2179元，升0.18%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1265元，收報1265元，升0.56%；富邦富時台灣（3021）創上市新高，見8.565元，收報8.565元，升3.01%；Ａ南方元宇宙（3034）創上市新高，見8.865元，收報8.86元，升0.91%；ＴＲ 台灣（3036）創上市新高，見543.6元，收報543.6元，升2.72%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見16.2元，收報16.2元，升1.5%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1084.1元，收報1084.1元，升0.05%；安碩ＭＳ台灣（3074）創上市新高，見228.1元，收報227.9元，升2.89%；華夏納指（3086）創上市新高，見41.04元，收報41.04元，升0.84%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見16.36元，收報16.36元，升0.62%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1060.45元，收報1060.45元，升0.07%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見22.1元，收報22.1元，升1.19%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1136.5元，收報1136.5元，升0.07%；安碩ＭＳ台灣－Ｕ（9074）創上市新高，見29.2元，收報29.2元，升2.96%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見5.255元，收報5.255元，升1.15%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見113.4元，收報113.4元，升0.04%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見4.374元，收報4.374元，升1.72%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見49.04元，收報49.04元，升0.57%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.4元，收報5.4元，升0.56%；樂艙物流（2490）創上市新高，見32.45元，收報30.9元，升11.96%；鴻騰（6088）創52周高，見3.79元，收報3.66元，升4.87%；L'OCCITANE（0973）創52周高，見33.5元，收報33.45元，升0.15%；太古（0019）創52周高，見73.2元，收報73.15元，升3.54%；翠華控股（1314）創52周高，見0.248元，收報0.24元，升0.42%。

破頂指數成份股包括，工行（1398）創52周高，見4.85元，收報4.83元，升2.11%；中石化（0386）創52周高，見5.42元，收報5.4元，升2.66%；中石油（0857）創52周高，見8.55元，收報8.54元，升1.55%；華潤電力（0836）創52周高，見25.45元，收報25元，升0.6%。

破底股方面

37隻股份創上市新低，其中十隻包括，金科服務（9666）低見5.7元，收報6.01元，跌14.51%；卓悅控股（0653）低見0.027元，收報0.027元，跌35.71%；九毛九（9922）低見3.75元，收報3.83元，跌3.53%；包浩斯（0483）低見0.32元，收報0.32元，跌1.54%；信能低碳（0145）低見0.144元，收報0.154元，升0.65%；國家聯合資源（0254）低見0.057元，收報0.059元，無升跌；延長石油國際（0346）低見0.31元，收報0.34元，無升跌；包浩斯國際（0483）低見0.32元，收報0.32元，跌1.54%；凌銳控股（0784）低見0.05元，收報0.05元，跌3.85%；滿地科技股份（1400）低見0.053元，收報0.058元，跌6.45%。

61隻股份創52周低，其中十隻包括，華泰證券（6886）低見8.03元，收報8.08元，跌0.86%；六福集團（0590）低見15.74元，收報15.8元，跌1.86%；周生生（0116）低見7.1元，收報7.13元，無升跌；新鴻基地產（0016）低見66.4元，收報66.65元，跌0.74%；大快活（0052）低見7.66元，收報7.68元，跌0.9%；海亮國際（2336）低見0.118元，收報0.118元，無升跌；恒隆地產（0101）低見6.51元，收報6.55元，跌1.21%；新地（0016）低見66.4元，收報66.65元，跌0.74%；農夫山泉（9633）低見35.1元，收報35.45元，跌0.56%；中升（0881）低見10.96元，收報11.02元，跌1.43%。

異動股

上升異動股，包括，浙江聯合投資（8366）收報0.021元，升75%；匯聯金融服務（8030）收報0.41元，升38.98%；朝威控股（8059）收報0.015元，升36.36%；恆宇集團（2448）收報1.18元，升35.63%；萬里印刷（8385）收報0.169元，升34.13%；新達控股（8471）收報0.118元，升31.11%；港灣數字（0913）見52周低0.31元，收報0.425元，升25%；合豐集團（2320）創52周高，見0.112元，收報0.112元，升24.44%；圓美光電（8311）收報0.037元，升23.33%；芯成科技（0365）收報0.162元，升22.73%；首創環境（3989）收報0.104元，升22.35%。

下跌異動股，包括，卓悅控股（0653）創上市新低，見0.027元，收報0.027元，跌35.71%；宋都服務（9608）收報0.167元，跌32.11%；長久股份（6959）收報30.15元，跌25.37%；羅馬元宇宙集團（8072）創上市新低，見0.017元，收報0.017元，跌22.73%；中國生命集團（8296）收報0.057元，跌20.83%；易生活控股（0223）收報0.285元，跌18.57%；經發物業（1354）創上市新低，見5.3元，收報5.48元，跌17.47%；ＧＢＡ集團（0261）收報0.3元，跌16.67%；凱順控股（8203）收報0.26元，跌16.13%。

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