何麗康補充，收購及擴建越南廠主要是爲了應對地緣政治緊張的情況下國外訂單需求。集團目前紡織業務近六成為美國及日本客戶，為滿足客戶需求，需在東莞廠房外再增加越南廠房。

至於23/24財年純利按年增近八成的原因，德永佳集團財務總監陳志漢表示，雖然集團23/24財年收入及毛利減少，但集團對一直虧損較大的Baleno内地零售業務進行了「大手術」，淨關閉381家自營店，佔内地市場自營店的54.7%，以減少相關虧損。德永佳執行董事潘浩德指，未來德永佳計劃著重發展内地線上電子零售業務，增加至生意的三至四成為線上銷售。

至於Baleno的香港業務，何麗康表示，在港人北上消費潮及香港零售業不景氣的情況下，德永佳計劃保持香港目前的店鋪數量，或會翻新店鋪及以更大面積的店鋪取代小商店以提升顧客體驗，不過亦會考慮關閉租約到期且表現不佳的店鋪。

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