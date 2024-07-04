海信家電指，在2024年第一次會議以及2023年股東周年大會已審議批准了《關於本公司以自有閒置資金進行委託理財的議案》，同意公司在控制投資風險的前提下，以提高資金使用效率、增加現金資產收益為原則，使用自有閒置資金合計不超過190億元人民幣委託商業銀行、信託公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產管理公司等金融機構進行短期中低風險投資理財。

公司指，認購理財產品的審批程序符合公司《委託理財管理制度》的相關規定，認購該等陝國投信託理財產品的款項來自集團的自有閒置資金，將該等閒置資金用於委託理財有利於提升集團自有閒置資金的使用效率，而且不會對集團的日常運作、主要業務發展及公司的中小投資者的權益有不良影響。

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