富途（美：FUTU）宣布，於7月6日推出全新「綜合賬戶」功能，綜合賬戶在原有賬戶上一鍵升級，簡化賬戶切換步驟，讓投資者透過一個賬戶便能交易港股、美股、A股通、日股等全球多個市場的投資產品，提升客戶跨市場操盤能力。
另外，為進一步降低投資美股門檻，富途推出美股碎股0佣交易。綜合客戶會一併解鎖「美股碎股」和「美股月供」的功能，即意味著投資者最少5美元可將不同的優質美股公司，如英偉達（美：NVDA）和特斯拉（美：TSLA）等美股輕鬆「落袋」。此外，綜合賬戶也將支持美股和ETF月供功能。
富途更引入三大新功能，包括綜合多市場交易賬戶、費用預覽以及訂單觸發條件，予投資者更好的投資決策和便捷的交易體驗。
富途證券首席策略師陸秉鈞表示，投資者可透過新賬戶的月供新功能進行定期定額投資，以確保成本價格免受一次性購買在高價的影響，並根據自身需求調整注碼和投資時間，避免「高追中伏」。
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