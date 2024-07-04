政府建議明年1月1日起恢復徵收酒店房租稅，計劃10月23日在立法會動議有關決議案，料每年可帶來約11億元收入。財庫局於facebook專頁發文，指今年首5個月訪港旅客總數達1800萬人次，按年增78%，其中內地旅客錄得1380萬人次，按年增約74%，可見香港恢復徵收酒店房租稅的消息無損旅客來港的意欲。
財庫局表示，酒店住宿徵收酒店房租稅、增值稅等稅項是國際社會普遍的做法，多個以旅遊業為重要經濟支柱的國家或地區，例如澳門、日本、韓國等都設有類似的稅項，香港酒店房租稅的稅率亦普遍較其他地方為低。
根據旅發局數據，過夜旅客去年平均每人在港消費約6900元，酒店住宿佔在港總消費24.5%，3%的酒店房租稅估計約為51元，只佔在港消費總額不足1%，不會影響旅客在港的消費意欲，亦不會因而令有意來港的旅客卻步。
財庫局相信，「做大個餅」是協助旅遊和酒店業發展的最佳方法，又指香港一向無懼競爭，政府和業界一直齊心合力提振旅遊業。
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