中石化油服（1033）公布，今年上半年公司新簽合同額按件增長14.2%至610億元（人民幣，下同），並據上半年新簽合同額完成情况，公司今年新簽合同額將超額完成今年初確定的計劃數835億元，料達到850億元以上。
該公司表示，與沙特阿美公司簽署了MGS三期管道項目群6包和7包境內採購和施工交鑰匙固定總價合同，合同金額約79.56億元；與科威特國家石油公司續簽3部鑽井機、3部修井機以及錄井服務項目5+1年合同，合同金額約23億元，另外新中標6部深井鑽機服務項目。
另外，公司稱將穩步提升經營業績，持續增強盈利能力，並研究以資本公積金彌補虧損方案，力爭今年底實現母公司未分配利潤轉正，滿足現金分紅條件。當中，公司目標全年降本增效6.5億元，創收3億元以上，研發投入幅度維持在2.5%至3%。
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