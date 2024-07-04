該公司表示，與沙特阿美公司簽署了MGS三期管道項目群6包和7包境內採購和施工交鑰匙固定總價合同，合同金額約79.56億元；與科威特國家石油公司續簽3部鑽井機、3部修井機以及錄井服務項目5+1年合同，合同金額約23億元，另外新中標6部深井鑽機服務項目。

另外，公司稱將穩步提升經營業績，持續增強盈利能力，並研究以資本公積金彌補虧損方案，力爭今年底實現母公司未分配利潤轉正，滿足現金分紅條件。當中，公司目標全年降本增效6.5億元，創收3億元以上，研發投入幅度維持在2.5%至3%。

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